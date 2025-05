"Zvezda i Partizan oteli sve pare, ne gledam ih uopšte": Stojković igrao za oba kluba, sad traži promgenu

Rastko Stojković, bivši reprezentativac Srbije u rukometu, tvrdi da su budžeti Crvene zvezde i Partizana u košarci preveliki i da novac treba drugačije podzgeliti.

Nekadašnji rukometni reprezentativac Rastko Stojković, bivši pivotmen Partizana, Crvene zvezde, Vojvodine i drugih srpskih klubova, otkrio je da ne gleda košarku! Zapravo, njemu smeta tretman koji košarkaški klubovi Crvena zvezda i Partizan imaju u srpskom sportu i njihovi ogromni budžeti za takmičenje u Evroligi.

Gostujući u jednom podkastu, Stojković je istakao da bi novac koji Crvena zvezda i Partizan troše na plaćanje skupocjenih stranaca bio dovoljan da se finansiraju manji sportovi kakvi su vaterpolo ili rukomet, da bi se na taj način stvarali igrači, a da bi oni u budućnosti vraćali Srbiji čim naprave velike karijere.

"Ma ne gledam ih uopšte. Sve pare su oteli! Sve pare! Daj, pusti još nekog da živi. Ne možeš mi objasniti da ima logike, platiš nekog stranca dva miliona, a ne daš ovoj djeci ovdje da treniraju, balon da imaju gdje da trče. Koji košta, ne znam, 100.000 evra. A ovaj da košta 1.500.000 evra. Ili Kampaco, koji košta ne znam koliko. On ne vrijedi Srbiji te pare. Ne znam kako bih objasnio", počeo je Rastko Stojković u podkastu "Miljanov korner".

Stojković smatra da je mnogo bolje stvarati sportiste nego dijeliti velike plate strancima. "Ja, kao sportista - on ne vrijedi! Šta je on donio? Ništa. Došao, uzeo pare, otišao. Ova djeca će da ti vrate pare. Kupiće mami stan, kupiće tati auto, kupiće sebi stan. Oni će da vrate taj novac ovdje. On je došao, uzeo kofere i otišao. E, zato ih ne volim. Zato ne pratim. I niko me ne zanima u košarci, ni Zvezda ni Partizan. Niko me ne zanima!", dodao je Stojković.

Po računici nekadašnjeg rukometaša, koji je posljednjih godina bio na nekoliko funkcija u srpskom rukometu, Partizan i Zvezda su u jednoj sezoni mogli da "uštede" oko 10.000.000 evra. Taj novac bi bio raspoređen na "manje sportove", odnosno na kreiranje uslova za trening djece u vaterpolu, rukometu, odbojci...

"Ne mogu da ih gledam. Još živim blizu Arene. Kad vidim da se skupljaju u hali nije mi dobro. Poštujem, lijepo je to. Imaju uspjeh. Kao dođu navijači, gledaju, puna Arena, sve je to fenomenalno. Ali sve to može sa tri miliona, četiri miliona evra manje. Evo, oni su ispali sad iz svega. A sve su to mogli da imaju sa po pet miliona evra manje godišnje. I jedni i drugi. To je 10.000.000 evra manje. I ispao si, pa šta sad? Evo, sad si ispao sa 25 miliona evra, mogao si da ispadneš sa 20 i dajte ovih 10, podijelite. Vaterpolo, da djeca ne skaču u hladan bazen, da imaju upalu mokraćnih kanala kad god izađu iz bazena. Dajte nekoj djeci balon ovdje. Postoji način, a ne sve u košarku! Šta? Dokle više s tom košarkom?", zaključio je bivši rukometni reprezentativac.

Tokom karijere koja je trajala više od dvije decenije, Rastko Stojković (43) promenio je veliki broj klubova u Srbiji i inostranstvu. Seniorsku karijeru počeo je u Partizanu, igrao je još i za Studentski grad, Borac iz Banjaluke, PKB i Crvenu zvezdu sa kojom je osvojio duplu krunu u državnoj zajednici Srbije i Crne Gore.

Nosio je dres Pfulingena, sa ekipom Nordhorna osvojio je EHF kup, a godinama je igrao za Kjelce iz Poljske. Vratio se u Crvenu zvezdu tokom 2013. godine, a zatim igrao za Al Rajan, Meškov Brest, Makabi Rišon, beogradski Rekreativo, Vojvodinu i Pfadi Vintertur u kojem je završio igračku karijeru.

Punih deset godina bio je seniorski reprezentativac Srbije, a sa nacionalnim timom učestvovao je u osvajanju srebrne medalje na Evropskom prvenstvu. Generacija u kojoj su igrali Darko Stanić, Momir Ilić, Ivan Nikčević, Žarko Šešum, Petar Nenadić, Momir Rnić i drugi poražena je od Danske (21:19) pred gotovo 22.000 navijača u Beogradskoj areni.