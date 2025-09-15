logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp zaprijetio: Uvešću vanredno stanje u Vašingtonu

Tramp zaprijetio: Uvešću vanredno stanje u Vašingtonu

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
0

Odluka dolazi nakon neslaganja oko saradnje sa Službom za imigraciju i carine.

Tramp prijeti vanrednim stanjem u vašingtonu Izvor: Shutterstock/Noamgalai

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da će proglasiti nacionalno vanredno stanje i federalizovati Vašington, nakon što je gradonačelnica Mjuriel Bauzer rekla da policija neće sarađivati sa Službom za imigraciju i carine (ICE).

Pružanje informacija o ljudima koji se ilegalno nalaze u Sjedinjenim Državama ili ulaze u njih je kontroverzno. Trampova najnovija prijetnja dopunjuje potez za koji kritičari kažu da je prekoračenje federalnih ovlašćenja.

Nekoliko hiljada demonstranata izašlo je na ulice ovog mjeseca kako bi protestovali protiv raspoređivanja trupa Nacionalne garde u avgustu radi "ponovog uspostavljanja zakona, reda i javne bezbjednosti“ u Vašingtonu.

"Za samo nekoliko nedjelja, grad je procjvetao... Prvi put u posljednjih nekoliko decenija, praktično nema kriminala“, napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Okrivio je "radikalne ljevičarske demokrate“ za pritisak na gradonačelnicu Mjuriel Bauzer da obavijesti vladu o svom odbijanju saradnje sa ICE.

Nacionalna garda je odgovorna guvernerima 50 država, osim kada je pozvana u federalnu službu. Nacionalna garda Vašingtona je direktno odgovorna predsedniku.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Donald Tramp prijetnje Vašington

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ