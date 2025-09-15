Tramp zaprijetio: Uvešću vanredno stanje u Vašingtonu

Odluka dolazi nakon neslaganja oko saradnje sa Službom za imigraciju i carine.

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je u ponedjeljak da će proglasiti nacionalno vanredno stanje i federalizovati Vašington, nakon što je gradonačelnica Mjuriel Bauzer rekla da policija neće sarađivati sa Službom za imigraciju i carine (ICE).

Pružanje informacija o ljudima koji se ilegalno nalaze u Sjedinjenim Državama ili ulaze u njih je kontroverzno. Trampova najnovija prijetnja dopunjuje potez za koji kritičari kažu da je prekoračenje federalnih ovlašćenja.

Nekoliko hiljada demonstranata izašlo je na ulice ovog mjeseca kako bi protestovali protiv raspoređivanja trupa Nacionalne garde u avgustu radi "ponovog uspostavljanja zakona, reda i javne bezbjednosti“ u Vašingtonu.

"Za samo nekoliko nedjelja, grad je procjvetao... Prvi put u posljednjih nekoliko decenija, praktično nema kriminala“, napisao je Tramp na platformi Truth Social.

Okrivio je "radikalne ljevičarske demokrate“ za pritisak na gradonačelnicu Mjuriel Bauzer da obavijesti vladu o svom odbijanju saradnje sa ICE.

Nacionalna garda je odgovorna guvernerima 50 država, osim kada je pozvana u federalnu službu. Nacionalna garda Vašingtona je direktno odgovorna predsedniku.

