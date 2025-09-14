Misteriozni nestanak tri djevojčice: Poslije škole im se izgubio svaki trag, policija Birmingema na nogama

Pokrenuta je hitna potraga za tri djevojčice koje su nestale pod misterioznim okolnostima i to nakon završetka nastave i misteriozno se izgubile.

Izvor: Printscreen/West Midlands police

Tri djevojčice iz Birmingema nestale su u petak nakon završetka nastave. Rebeka (14), Alisija (13) i Lamja (13) iz Birmingema posljednji put su viđene u tom gradu oko 15.30 časova u petak, 12. septembra, i od tada im se gubi svaki trag, saopštila je Policija Zapadnog Midlendsa.

Lamja je takođe bila u školskoj uniformi, koju su činili plavi džemper, crna suknja, bijela košulja, crni blejzer, crne cipele, a nosila je i školsku torbu marke Najk.

Alisija je bila obučena u roze džemper, sive zvoncare i bijele patike. Policija Zapadnog Midlendsa sada hitno apeluje na sve koji imaju bilo kakve informacije o lokaciji nestalih djevojčica da se odmah jave.

(Mirror/MONDO)