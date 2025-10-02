Više ljudi izbodeno u sinagogi u Mančesteru: Jeziv zločin na jevrejski praznik

U sinagogi Crumpsal u Mančesteru došlo je do napada nožem na dan Jom Kipura, kada veliki broj vjernika posjećuje bogomolje i posti. Policija je potvrdila da je više osoba izbodeno.

Izvor: Peter Byrne, PA Images / Alamy / Profimedia

U Mančesteru je došlo do napada nožem u sinagogi Crumpsal - policija je potvrdila da je više osoba izbodeno. Incident se desio na dan Jom Kipur, najsvetiji dan u jevrejskom kalendaru, kada veliki broj vjernika ide u sinagoge i posti.

Gradonačelnik Mančestera, Endi Burnram, događaj je nazvao "ozbiljnim incidentom" i savjetovao građanima da izbjegavaju to područje. BBC javlja da "izgleda da neposredna opasnost više nije prisutna".

Policija je brzo reagovala i sada je prisutna na mjestu događaja - istraga je u toku. Služba hitne pomoći Sjeverozapadne Engleske saopštila je da je u Crumpsallu proglašen "veliki vanredni događaj".

"Na osnovu prijave o incidentu na Middleton Road u Crumpsallu, poslali smo timove na mjesto događaja. Trenutno procjenjujemo situaciju i sarađujemo sa drugim službama hitne pomoći. Naš prioritet je da ljudi što prije dobiju neophodnu medicinsku pomoć", naveli su u saopštenju.

(Mondo)