Dvije osobe i dalje u životnoj opasnosti: Otkriven identitet osumnjičenih za napad nožem kod Kembridža

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Dvojica muškarca, osumnjičena za napad nožem u vozu, rođena su u Velikoj Britaniji, a policija ne vjeruje da je ovaj slučaj povezan sa terorizmom.

Britanski državljani starosti 32 i 35 godina osumnjičeni za napad u vozu Izvor: JUSTIN TALLIS / AFP / Profimedia

Načelnik policije Džon Lavles rekao je da je jedan osumnjičeni crni britanski državljanin, a drugi je britanski državljanin karipskog porijekla.

Oba muškarca, starosti 32 i 35 godina, rođena su u Velikoj Britaniji, prenosi agencija PA medija.

Policija je proglasila situaciju "velikog incidenta" i saopštila da su njih dvojica uhapšena nakon što je voz na liniji od Donkastera do londonskog "Kings krosa" zaustavljen na stanici Hantingdon.

Iz policije su naveli da su dvije ranjene osobe i dalje u životnoj opasnosti. Ranije je objavljeno da je povrijeđeno devet lica.

Velika Britanija Engleska voz napad

