Većina srednjih škola ignorisala poziv Grada: Banjaluka ipak pokreće Preduzetničku akademiju za mlade

Autori Nikolina Damjanić Autori Grad Banjaluka
0

Grad Banjaluka i Preduzetnički centar Banjaluka pokreću novi program namijenjen mladima do 22 godine – „Preduzetničku akademiju mladih“, koja će se održavati od 22. oktobra do 15. decembra 2025. godine u Domu omladine.

21.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Cilj programa je da učenicima i studentima pruži praktična znanja iz preduzetništva, finansija, marketinga, strategije i prava, te omogući razvoj i predstavljanje vlastitih poslovnih ideja uz mentorsku podršku stručnjaka.

Učesnici će tokom dva mjeseca imati priliku da prezentuju svoje ideje pred stručnom komisijom, a najbolji timovi i pojedinci biće nagrađeni. Svi polaznici dobiće sertifikat o učešću.

Kako su naveli iz Odjeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj, riječ je o mjeri unapređenja privrednog okruženja grada. Obuke će voditi licencirani predavači prema metodologiji Međunarodne organizacije rada, a polaznicima će biti predstavljeni i primjeri dobre prakse uspješnih preduzetnika koje je Grad Banja Luka podržao kroz sistem subvencija.

"Cilj nam je da zainteresujemo mlade ljude za pokretanje sopstvenog biznisa i pružimo im konkretna znanja i alate", izjavila je Aleksandra Simić, ovlaštena predstavnica Odjeljenja za privredu.

Simićeva je istakla da su mladi generalno zainteresovani za ovakve programe, ali da je saradnja sa srednjim školama izazovna.

"Na naš poziv za sastanak koji je trebalo da bude održan 1. oktobra, s ciljem dogovora o zajedničkoj saradnji, većina škola nije odgovorila. Ipak, bez obzira na njihovo ćutanje, realizujemo ovaj značajan program jer vjerujemo u mlade i njihovu energiju", naglasila je Simićeva.

Koordinatorka projekta Milica Bogojević naglasila je značaj podsticanja mladih da razvijaju preduzetnički duh i kreativnost.

"Akademija mladih je prilika da mladi razviju svoje potencijale i naprave prve korake ka realizaciji svojih ideja", poručila je Bogojević.

Za više informacija i prijave, zainteresovani se mogu obratiti putem mejla [email protected] ili na telefone 051/244-448 i 065/864-961.

