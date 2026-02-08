logo
"To je ona ista noga, sve je pošlo po zlu": Engleski novinar otkrio kako je Lindzi Von

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Reporter Skaj Sportsa otkrio najnovije informacije o stanju Lindzi Von, teško povrijeđene legende skijanja na Zimskim olimpijski igrama u Milanu i Kortini.

Engleski novinar o Lindzi Von Izvor: X.com/SkySportsNews/Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

Izvještač britanskog Skaj sportsa iz Italije Džerend Hjuz javio se iz Kortine i otkrio u kakvom je stanju Lindzi Von, teško povrijeđena legenda skijanja. Ona je u toku dana doživjela strašan pad na stazi, hitno je transportovana u lokalnu bolnicu i potom operisana jer je ustanovljeno da doživjela prelom lijeve noge.

Povrijedila je istu nogu kao i prije devet dana, kada je doživjela kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Uprkos toj situaciji, odlučila je da se takmiči u Milanu i Kortini i tako donijela najgoru odluku u karijeri, prvi put završenoj 2018, pa reaktiviranoj 2024, poslije operacije i transplantacije desnog koljena.

"U pitanju je lijeva noga na kojoj je doživjela kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta. Nekako, nekako je odlučila da može da se takmiči u olimpijskom spustu u Kortini. Bila je na dva treninga, bila je treća najbrža. Znamo njenu priču, jedna je od najvećih koji su ikad stali na snijeg. Olimpijska šampiona iz 2010, višestruka osvajačica medalja na svjetskim prvenstvima i na trkama Svjetskog kupa", rekao je Hjuz u javljanju iz Italije.

"Udarila je u kapiju, izgubila ravnotežu"

Izvor: Stefano RELLANDINI / AFP / Profimedia

"Ona zapravo obožava stazu u Kortini, pobijedila je u 12 trka na njoj. Rizikovala je i svjesno odlučila da nastupa sa ortopedskim steznikom na lijevom koljenu na kojem je doživjela kidanje ligamenta. Sve je nažalost pošlo užasno po zlu. Na četvrtoj kapiji je udarila u nju, potpuno izgubila ravnotežu i bio je to stravičan pad sa slomljenom lijevom nogom kao ishodom", dodao je britanski reporter.

"Još jednom je potvrđeno da je ta lijeva noga bila operisana u bolnici u Kortini i sada je stabilno i u rukama je italijanskih i američkih ljekara", objasnio je britanski novinar.

