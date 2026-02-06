Bizaran doping skandal trese Olimpijske igre: Povećavali penis da bi uzeli zlato

Da li biste bili spremni da ubrizgate kiselinu u penis da bi uzeli medalju na Olimpijskim igrama?

Izvor: kovop/Shutterstock

Početkom 2025. godine svijet ski skokova zatresao je skandal kada su norveški skakači Marius Lindvik i Johan Andre Forfang suspendovani jer su prekršili pravila u vezi sa odelima i tako došli do medalja na Svjetskom prvenstvu u ski skokovima.

Sada pred Zimske Olimpijske igre, koje su zapravo već počele, ali se otvaraju od 20 časova, nisu pod lupom Norvežani koji su uzeli olimpijske medalju u Pekingu i Pjongčangu.

Sada Svjetska antidoping agencija sprovodi istragu zbog vrlo bizarnog razloga. Pojavila se informacija koju je prvi plasirao "Bild" da ski skakači u namjeri da imaju bolje rezultate u svoj polni organ injekcijama ubaciju hijaluronski kiselinu. To rade prije nego što se izmjere u odijelima.

Zašto, pobogu, to rade?

Hijaluronska kiselina je zabranjeno sredstvo i na listi je doping sredstava. Ski skakači navodno koriste to sredstvo kako bi povećali obim penisa za centimetar ili dva. To povećava površinu njihovih odela tokom takmičenja, što FIS zabranjuje.

Po pravilima je to zabranjeno jer može da poveća otpor vjetra i vrijeme provedeno u vazduhu. Tako bi skakači ne samo produžili skok, već vjerovatno sebi omogućili ljepši skok koji bi donio više bodova. "Svaki dodatni centimetar na odijelu je bitan. Ako odijelo ima pet odsto veću površinu, letiš duže", rekao je direktor FIS-a za mušku konkurenciju legendarni Sandro Pertile.

Oglasio se i direktor svjetske antidoping agencije Oliver Nigli. Ovu organizaciju je vijest prilično zatekla. "Ne znam za detalje oko ski skokova i kako to može da poboljša performanse. Ako bi išta izašlo u javnost, otvorili bismo istragu u vezi sa dopingom. Druge stvari, one koje poboljšavaju performanse, a nisu u vezi sa dopingom, ne adresiramo", rekao je on.

Direktor komunikacija FIS Bruno Sasi je za BBC negirao da postoje indikacije da se ovako nešto dešava i da neki skakači varaju. Ipak, nije ovo prvi put da mediji pišu u ovom slučaju.

Kada će se skakati za medalje?

Dame su već odradile treninge, a 7. februara od 18.45 će skakati za medalje na maloj skakaonici. Već 9. februara muškarci skaču na maloj skakonici, pa onda 10. februara dolazi takmičenje u miks timovima. Zatim 14. februara muškarci skaču na velikoj skakaonici, pa 15. djevojke. Zatim 16. februara sve zatvara muško timsko takmičenje.