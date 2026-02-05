Prvi problemi na Zimskim olimpijskim igrama: Zaražene hokejašice Finske, utakmica s Kanadom odgođena

Utakmica hokeja na ledu prolongirana za sedam dana zbog bolesti u timu Finske.

Utakmica ženskog hokeja na ledu na Zimskim olimpijskim igrama 2026. odgođena je jutro pred sam početak, nakon što je jedan od timova pogođen izbijanjem norovirusa.

Susret između Finske i aktuelnog olimpijskog šampiona Kanade u Grupi A trebalo je da se odigra danas, na dan otvaranja takmičenja. Međutim, utakmica je odgođena za sedam dana zbog izbijanja bolesti u finskoj reprezentaciji.

Umjesto da se igra 5. februara, meč će biti odigran sedam dana kasnije, u četvrtak 12. februara.

"Odluka je donesena nakon konsultacija s medicinskim stručnjacima, nakon što su u timu Finske potvrđeni slučajevi norovirusa", saopštio je organizacioni komitet Igara.

Kanada je, uz Sjedinjene Američke Države, koje je pobijedila u finalu ZOI u Pekingu 2022, glavni favorit za zlatnu medalju u ženskom hokeju na ledu u Milanu.

Kanađanke na Olimpijskim igrama nikada nisu izgubile meč ni od jedne reprezentacije osim SAD-a, a Finsku su prije četiri godine u preliminarnoj fazi pobijedile sa 11:1. Finska se oporavila od tog poraza i na kraju osvojila bronzanu medalju u Pekingu.

"Rho Arena" je privremeni objekat izgrađen za potrebe ZOI Milano-Kortina 2026, namijenjen za odigravanje utakmica preliminarne faze hokeja na ledu.

Šta je norovirus?

Norovirus je vrlo zarazan virus koji izaziva akutnu upalu želuca i crijeva. Najčešći simptomi su: mučnina, povraćanje, proliv, bolovi u stomaku...

Prenosi se direktnim kontaktom sa zaraženom osobom, konzumiranjem kontaminirane hrane ili vode ili dodirivanjem kontaminiranih površina, pa potom usta, zbog čega se brzo širi u zatvorenim kolektivima: sportskim ekipama, školama, bolnicama, kruzerima, vojnim kasarnama...