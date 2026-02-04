Jugoslavija ni za šta nije platila kao za bob stazu na Trebeviću. Na kraju je rat koji je razbio državu, razbio i njenu investiciju od 563 miliona.
Počele su Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco i to takmičenjem u miks dublovima u karlingu, a jedna od disciplina koju ćemo gledati je i bob. Disciplina u kojoj dominiraju Nijemci sa 32 medalje za ujedinjenu, 13 za Istočnu i šest za Zapadnu Njemačku bila je naravno na programu i kada je 1984. godine jedini put Jugoslavija organizovala Olimpijske igre.
U Sarajevu je održano takmičenje na Trebeviću, na stazi čiji je dizajn odobren 1981. godine, a 1982. godine je otvorena. Bio je to možda i najveći spektakl, pratilo je takmičenja u bobu i sankanju po 30.000 ljudi. Ipak, sada je ta staza spektakl za turiste, ali ne zbog boba i sankanje nego zbog rata i propadanja.
Šta se desilo te 1984. godine?
Najskuplji projekat Jugoslavije sada je ruina: Država platila 563 miliona za čudo koje je rat uništio
Istočna Njemačka je uzela dva zlata i dva srebra u bobu, bronze su uzeli Sovjeti i Švajcarci, a kada je sankanje u pitanju nije bilo mnogo drugačije. Tu je Istočna Njemačka uzela sve tri ženske medalje kao i bronzu u dublu, u muškoj konkurenbciji je Italiji otišlo zlato, a srebro i bronza Sovjetskom savezu, dok su prvo i drugo mjesto u dublu uzeli Zapadna Njemačka i Sovjetski savez.
Šta se desilo poslije?
Kada se završio spektakl na Olimpijskim igrama, koji je trajao od 8. do 18. februara, neko vrijeme je održavana staza na Trebeviću. Nakon toga je počeo raspad bivše države, a onda je bob staza postala dio ratnih sukoba. Staza koja je Jugoslaviju koštala 563.209.000 tadašnjih dinara dugo je bila dio takmičenja u Svjetskom kupu, ali onda je u opsadi Sarajeva u ratu korišćena kao ratni položaj.
Iako je uglavnom očuvana konstrukcija staze dugačke 1.570 metara, puna je staza rupa, a o nekom ledu ili takmičenju na njoj nema ni govora godinama. Sada se uglavnom koristi za crtanje grafita kojih je puna, a takođe jutjuberi, tiktokeri, strimeri i ostali željni klikova, šerova i sabskrajbova redovno prave videe o tome kako sada izgleda.
Izdvojićemo ovaj video pošto se neko zapravo spustio bobom i uspio je da dođe do kraja:
Kako pamtimo Sarajevo?
Kao najveći sportski spektakl i preteču onoga što je trebalo da se desi, a to su Ljetne olimpisjke igre u Beogradu 1992. godine. Ipak, tada je rat prekinuo nadu da će Beograd biti olimpijski domaćin, kao što je rat uništio i bob stazu. Na Zimskim olimpijskim igrama 1984. bilo je 39 disciplina ukupno, najviše medalja osvojio je Sovjetski savez 25, dok je Istočna Njemačka imala medalju manje, ali i devet zlata u odnosu na sovjetskih šest. Jugoslavija je završila sa jednim srebrom. Jure Franko je osvojio prvu medalju za Jugoslaviju na ZOI i to u veleslalomu.