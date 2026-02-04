Počele Zimske olimpijske igre: Dva dana prije najavljenog otvaranja takmičari su već na ledu

Zimske Olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco su počele. Iako je otvaranje tek za dva dana, karling ne može da čeka.
Iako je svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara zakazano tek za petak od 20 časova, takmičenja su već počela. Prvi sport koji je počeo je karling i to u miks dublovima.
U prvim mečevima Švedska je savladala Južnu Koreju 10:3, a Kanada je bila bolja od Češke 10:5. Druga dva meča bila su mnogo, mnogo zanimljivija i neizvjesnija. Velika Britanija je na kraju poslije posljednjeg bačenog kamena pobijedila Norvešku 8:6, dok su Estonija i Švajcarska imali još neizvjesninji meč gdje je bilo 9:7 za Švajcarce.
THE 2026 WINTER OLYMPICS ARE OFFICIALLY UNDERWAY— Rodger Sherman (@rodger)February 4, 2026
we've got four curling matches right now!pic.twitter.com/KmQih3BdFh
Srbija ima samo tri predstavnika na ovim Zimskim olimpijskim igrama, i to su Anja Ilić i Miloš Milosavljević, predstavnici u nordijskom trčanju, a Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Bh. tim broj pet članova: Elvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Teodora Delipara, Esma Alić i Marko Šljivić.
Na ovim Olimpijskim igrama učestvuje i 20 takmičara i takmičarki iz Rusije i Bjelorusije.
Održani su takođe treninzi u muškom spustu, kao i u sankanju. U četvrtak se nastavlja karling, biće održano još nekoliko zvaničnih treninga, a počeže i takmićenje u ženskom hokeju.