Počele Zimske olimpijske igre: Dva dana prije najavljenog otvaranja takmičari su već na ledu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Zimske Olimpijske igre u Milanu i Kortini d'Ampeco su počele. Iako je otvaranje tek za dva dana, karling ne može da čeka.

karling Izvor: BarryMcC/Shutterstock

Iako je svečano otvaranje Zimskih olimpijskih igara zakazano tek za petak od 20 časova, takmičenja su već počela. Prvi sport koji je počeo je karling i to u miks dublovima. 

U prvim mečevima Švedska je savladala Južnu Koreju 10:3, a Kanada je bila bolja od Češke 10:5. Druga dva meča bila su mnogo, mnogo zanimljivija i neizvjesnija. Velika Britanija je na kraju poslije posljednjeg bačenog kamena pobijedila Norvešku 8:6, dok su  Estonija i Švajcarska imali još neizvjesninji meč gdje je bilo 9:7 za Švajcarce.  

Srbija ima samo tri predstavnika na ovim Zimskim olimpijskim igrama, i to su Anja Ilić i Miloš Milosavljević, predstavnici u nordijskom trčanju, a Aleksa Tomović u alpskom skijanju. Bh. tim broj pet članovaElvedina Muzaferija, Strahinja Erić, Teodora Delipara, Esma Alić i Marko Šljivić.

Na ovim Olimpijskim igrama učestvuje i 20 takmičara i takmičarki iz Rusije i Bjelorusije.

Održani su takođe treninzi u muškom spustu, kao i u sankanju. U četvrtak se nastavlja karling, biće održano još nekoliko zvaničnih treninga, a počeže i takmićenje u ženskom hokeju. 

Tagovi

Olimpijske igre karling

