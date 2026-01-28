logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Đoković je u polufinalu Australijan opena: Muzeti mu predao meč u trećem setu 1

Đoković je u polufinalu Australijan opena: Muzeti mu predao meč u trećem setu

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
1

Novak Đoković prošao je u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao meč...

Muzeti predao meč Đokoviću Novak u polufinalu Australijan opena Izvor: IZHAR KHAN / AFP / Profimedia

Novak Đoković je u polufinalu Austrailjan opena. Lorenco Muzeti mu je predao meč u trećem setu i to u momentu u kom je imao dva seta prednosti - 6:4, 6:3, 1:3. Nije mogao da se kreće Italijan. Sada čeka pobjednika meča u duelu Janika Sinera i Bena Šeltona.

Bio je italijanski teniser bez ikakve sumnje bolji igrač, išao je ka zasluženoj pobjedi. Sve je bilo na njegovoj strani, uzeo je prva dva seta, a onda je Novak tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa žuljevima i to pošto je poklonio rivalu poen koji je osvojio.

Samo što je počeo treći set Đoković je napravio brejk, da bi odmah poslije tog gema Muzeti tražio medicinski tajm-aut zbog problema sa butinom desne noge. Fizioterapeut mu je masirao nogu, on se vratio na teren, probao je da igra, nije mogao.

Trudio se da skraćuje poene, rizikovao, išao na sve ili ništa, vidjelo se da se jedva kreće. Prišao je svojoj loži nekoliko puta, žalio se. U četvrtom gemu je servirao, Novak je imao dvije brejk lopte (15:40) i tada je Lorenco samo prišao mreži i rekao Novaku da ne može više...

"Ne znam šta da kažem, žao mi ga je. Bio je bolji igrač, ja sam bio na putu kući. Ne znam šta da kažem, ovakve stvari se dešavaju u sportu, dešavalo se i meni nekoliko puta", rekao je Novak odmah poslije meča.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Australijan open Tenis Novak Đoković

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Jaaa

Ko je srećan ni u hali nije gladan

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC