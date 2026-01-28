Novak priznao poslije predaje Muzetija: "Trebalo je da izgubim, imao sam sreće"!

Novak Đoković priznao da je imao sreće da prođe u polufinale Australijan opena jer mu je Lorenco Muzeti predao poslije povrede prepona.

Izvor: Eurosport 1/printscreen

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena iako je gubio 2:0 u setovima od Lorenca Muzetija. Međutim, Italijan je doživio povredu početkom trećeg seta, poslije čega je Đoković poveo 3:1 i činilo se da će "zakomplikovati" meč, ne i da će mu Muzeti odmah predati.

Muzeti je prišao mreži razočaran, čini se da je doživio povredu prepona, a Đoković iako je prošao dalje nije bilo pretjerano zadovoljan načinom na koji je izborio 13. polufinale Australijan opena.

"Ne znam šta da kažem, osim da mi je jako žao zbog njega. Bio je mnogo bolji, bio sam na putu kući večeras. Ovakve stvari se dešavaju u sportu i desilo se i meni par puta, ali biti u četvrtfinalu Australijan opena, voditi 2:0 i biti u kontroli meča... Želim mu sve najbolje, trebalo je danas da pobijedi, bez ikakve sumnje", rekao je Đoković.

"Još više ću se moliti Bogu"

Istakao je da je njegova strategija upalila svega nekoliko gemova, poslije čega je počeo da griješi i nije mogao dugo da dođe do vinera, dok ističe i da je odigrao daleko slabije nego u dosadašnjem dijelu turnira.

"Dao sam sve od sebe, nisam samo osjećao lopticu danas, ali to je do njegovog kvaliteta i njegovih. Imao sam mnogo sreće danas. Da li je do pauze jer mi je Menšik predao? Iskreno, nemam pojma šta mi odgovara u ovim godinama, trebalo je da izgubim danas, ali sam pobijedio. Sada ću sigurno da udvostručim svoje molitve i zahvalim Bogu što mi je dao moju šansu i probaću da to iskoristim", naglasio je Đoković.

Već sada zna da će u polufinalu igrati s boljim iz duela Sinera i Šeltona.

"Da li ću gledati Sinera? Sigurno ću gledati zajedno sa svojim timom i vidjeću, ali najvažnija je moja igra. Danas nisam srećan, iako sam do sada igrao dobro na Australijan openu", zaključio je Nole.