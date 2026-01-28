Novak nikad nije imao ovakvu šansu za 25. grend slem: Sve mu se poklopilo i čeka odmoran

Koliko je Novak Đoković proveo vremena do sada na terenu na Australijan openu? Nikad odmorniji nije čekao polufinale.

Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao današnji meč i to u trenutku kada je vodio 2:0 u setovima. Već početkom trećeg seta Italijan je osetio da ima problem sa preponama i izdržao je svega još nekoliko gemova, poslije čega je prišao mreži i rekao Đokoviću da odustaje, što i nije toliko obradovalo najboljeg svih vremena.

Prosto, Đoković nije navikao da pobeđuje na ovaj način, ali je i njemu jednom sreća morala da se osmjehne, posebno kada znamo kakvih je sve pehova imao prethodnih godina na grend slemovima.

U ovu fazu turnira vječito bi stizao umoran i ispovređivan, dok je sada situacija sasvim drugačija. Prvi put u posljednje tri godine Đoković će odmoran biti za polufinale Australijan opena i zato mnogi smatraju da je ovo njegova najveća šansa da dođe do svog 25. grend slema.

Uostalom, igra i na turniru na kome je do sada imao najviše uspjeha do sada pošto ga je osvajao čak deset puta, dok je tek u posljednja dva navrata gubio polufinala (jedno je predao) - i prije toga nije nikada tu zaustavljen.

Koliko je vremena Đoković proveo na terenu?

Kada se sve sabere i oduzme, Đoković je na ovom turniru igrao samo nešto više od devet sati (ukupno devet sati i sedam minuta).

U prvoj rundi je protiv Pedra Martineza igrao tačno dva sata, potom 15 minuta više protiv Maestrelija, dok je najviše igrao protiv Botika van de Zandshupla (dva sata i 44 minuta). Potom mu je Menšik predao bez borbe, a protiv Muzetija je na terenu proveo dva sata i osam minuta prije nego što je Italijan shvatio da ne može dalje.

To govori da će daleko odmorniji biti u polufinalu od svojih protivnika, što je izuzetno važno sa 38 godina, pošto znamo da ga je upravo ta "svežina" koštala boljih rezultata u posljednje tri godine.

Da li se ovo Đokoviću nekad desilo?

People are asking if Djokovic’s route to the SFs has been the one with the fewest sets collected (9 sets)



NO - at the 2016 US Open, he won 8 sets after 1 walkover and 2 retirementspic.twitter.com/spMLZGtOqY — Olly Tennis (@Olly_Tennis_)January 28, 2026



Vjerovali ili ne - jeste. Ako pamtite US Open 2016. godine, na njemu je Đoković imao čak tri predaje protivnika. Jirži Veseli mu je predao bez borbe, Mihail Južnji u prvom setu, a Conga u trećem, kada je Nole vodio 2:0. Na tom turniru nažalost nije došao do grend slema i u finalu ga je pobijedio Sten Vavrinka 3:1.

