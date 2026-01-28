logo
Novak nikad nije imao ovakvu šansu za 25. grend slem: Sve mu se poklopilo i čeka odmoran

Novak nikad nije imao ovakvu šansu za 25. grend slem: Sve mu se poklopilo i čeka odmoran

Goran Arbutina
Goran Arbutina
0

Koliko je Novak Đoković proveo vremena do sada na terenu na Australijan openu? Nikad odmorniji nije čekao polufinale.

Novak Đoković igrao samo devet sati na Australijan openu Izvor: William WEST / AFP / Profimedia

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao današnji meč i to u trenutku kada je vodio 2:0 u setovima. Već početkom trećeg seta Italijan je osetio da ima problem sa preponama i izdržao je svega još nekoliko gemova, poslije čega je prišao mreži i rekao Đokoviću da odustaje, što i nije toliko obradovalo najboljeg svih vremena.

Prosto, Đoković nije navikao da pobeđuje na ovaj način, ali je i njemu jednom sreća morala da se osmjehne, posebno kada znamo kakvih je sve pehova imao prethodnih godina na grend slemovima.

U ovu fazu turnira vječito bi stizao umoran i ispovređivan, dok je sada situacija sasvim drugačija. Prvi put u posljednje tri godine Đoković će odmoran biti za polufinale Australijan opena i zato mnogi smatraju da je ovo njegova najveća šansa da dođe do svog 25. grend slema.

Uostalom, igra i na turniru na kome je do sada imao najviše uspjeha do sada pošto ga je osvajao čak deset puta, dok je tek u posljednja dva navrata gubio polufinala (jedno je predao) - i prije toga nije nikada tu zaustavljen.

Koliko je vremena Đoković proveo na terenu?

Kada se sve sabere i oduzme, Đoković je na ovom turniru igrao samo nešto više od devet sati (ukupno devet sati i sedam minuta).

U prvoj rundi je protiv Pedra Martineza igrao tačno dva sata, potom 15 minuta više protiv Maestrelija, dok je najviše igrao protiv Botika van de Zandshupla (dva sata i 44 minuta). Potom mu je Menšik predao bez borbe, a protiv Muzetija je na terenu proveo dva sata i osam minuta prije nego što je Italijan shvatio da ne može dalje.

To govori da će daleko odmorniji biti u polufinalu od svojih protivnika, što je izuzetno važno sa 38 godina, pošto znamo da ga je upravo ta "svežina" koštala boljih rezultata u posljednje tri godine.

Da li se ovo Đokoviću nekad desilo?


Vjerovali ili ne - jeste. Ako pamtite US Open 2016. godine, na njemu je Đoković imao čak tri predaje protivnika. Jirži Veseli mu je predao bez borbe, Mihail Južnji u prvom setu, a Conga u trećem, kada je Nole vodio 2:0. Na tom turniru nažalost nije došao do grend slema i u finalu ga je pobijedio Sten Vavrinka 3:1.

