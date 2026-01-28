Novak Đoković digao glas: "Šta je sljedeće, snimaćete me dok se tuširam?"

Srpski teniser Novak Đoković digao glas zbog sve većeg trenda na turnirima da se apsolutno sve snima i prikazuje navijačima.

Mnogo je tema na ovogodišnjem Australijan openu, a jedna od njih je i privatnost tenisera i teniserki koja kao da ne postoji. Ne snimaju ih samo dok su na terenu, nego svuda po hodnicima i u drugim prostorijama velikog kompleksa u Melburnu, tako da je i te kako pažnju izazvao snimak na kome vidimo kako Koko Gof lupa reket poslije meča.

Nije to htjela da uradi na terenu, svjesna je da to može da pošalje lošu poruku djeci, tako da je poslije najgore partije u karijeri otišla u hodnik i tamo razlupala reket. To je ipak odmah snimljeno i emitovano i podiglo je i te kako alarm na društvenim mrežama, dok je Koko Gof otvorila drugu temu - da li je baš potrebno sve da se snima kao u rijalitiju? Podržala ju je Iga Švjontek i rekla da nije u redu da budu kao u "Velikom bratu", dok je sad i Đoković stao na stranu Amerikanke.

"Vidio sam da se to desilo Koko Gof i saosjećam sa njom. Znam kakav je osjećaj kada polomiš reket, radio sam to više puta u karijeri i znam koliko je frustrirajuće. Posebno kada odigraš loš meč. Slažem se sa njom. Tužno je što ne možeš nigdje da se skloniš i da uradiš ono što želiš, u njenom slučaju da izbaciš tu frustraciju, bijes iz sebe", rekao je Đoković i dodao:

"I na kraju sve to snime kamere. Ali, živimo u društvu u kom je stvaranje kontenta sve i to je dublja diskusija. Teško mi je da vidim kako se trend mijenja u suprotnom pravcu, kako ima sve više kamera, toga će biti samo još više. Iznenađen sam što nemamo kamere pod tušem, da gledaju kada se tuširamo. Vjerovatno je to naredni korak. Mislim da mora da postoji granica, privatni prostor. Razumijem i da sa komercijalne strane postoje zahtjevi, hoće da vide kako se igrači zagrijavaju, šta pričaju sa trenerima, kako se odmaraju. Žele da nas vide kako dolazimo kolima, šetamo hodnicima. Morate da budete pažljivi."

Istakao je Novak Đoković, kao jedan od najiskusnijih, da ima stvari koje mu se ne sviđaju i ne odgovara mu potreba da se stalno sve snima i emituje.

"Ja sam dugo na turu i sjećam se vremena kada nije bilo toliko kamera i onda je krenula tranzicija i moraš da se navikneš na to da uvijek postoji negdje neko ko nešto snima ili sluša i morate da pazite šta radite, jer ima momenata kada želite da se opustite i ne želite da javnost to vidi. Za mene je teško da vidim to, ali valjda moram da prihvatim", zaključio je Nole.

Podsjetimo, Đoković je prošao u polufinale Australijan opena tako što mu je Lorenco Muzeti predao zbog povrede, iako je Italijan vodio 2:0 u setovima.