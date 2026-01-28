Đoković svaki dan ruši rekorde Rodžera Federera: Na Australijan openu Švajcarca poslao u istoriju

Novak Đoković napravio nove teniske rekorde pobjedom nad Lorencom Muzetijem na Australijan openu i opet "skinuo" Rodžera Federera sa trona.

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković u ovoj fazi svoje veličanstvene karijere obara rekorde kad god izađe na teren! Tako je bilo i na četvrtfinalnom meču Australijan opena, kada mu je Lorenco Muzeti predao meč iako je imao dva seta prednosti - Novak se plasirao u polufinale turnira, a svoj status najboljeg ikada dodatno je podebljao.

Dok čekamo okršaj protiv Janika Sinera, koji će vjerovatno biti i najteži izazov za Novaka Đokovića na ovogodišnjem Australijan openu, treba da "saberemo" sve rekorde koje je najbolji srpski sportista sebi upisao plasmanom u polufinale. A ima ih prilično, jer na prvom grend slemu sezone Đoković svakodnevno pronalazi način da preotme istorijske učinke od Rodžera Federera!

Prije svega, pobjeda Novaka Đokovića nad Lorencom Muzetijem njegova je 103. u Melburnu, čime je nadmašio rekord Švajcarca. Do sada su Đoković i Federer bili izjednačeni sa po 102 pobjede na Australijan openu, ali će od sada srpski teniser biti usamljen na vrhu liste - što je donekle i očekivano jer je sa 10 trofeja na ovom turniru već godinama apsolutni rekorder.

103 - Novak Djokovic is the player with the outright most wins in Men’s Singles at the Australian Open in the Era (103, surpassing Roger Federer). Era.#AusOpen|@AustralianOpen@atptourpic.twitter.com/elygV07TD6 — OptaAce (@OptaAce)January 28, 2026

Đoković je stigao do polufinala grend slem turnira u čak 19 teniskih sezona, čime je takođe nadmašio uspjeh Rodžera Federera. Rafael Nadal je u 16 sezona igrao polufinala grend slem turnira i do sada je bio najbliži pratilac velikim rivalima koji su imali po 18 sezona sa grend slem polufinalima, ali je Đoković uspjehom u Melburnu ostavio iza sebe Federera. Pitanje je da li će ovako dugovječnu karijeru imati iko u istoriji tenisa, pa samim tim i da li će oboriti uspjeh srpskog tenisera.

Novak Djokovic has collected with at least 1 in Slams. Exceeded Roger Federer (18)



1️⃣ Novak Djokovic 19

2️⃣ Roger Federer 18

3️⃣ Rafael Nadal 16



Full stats: [link]#AusOpen#AustralianOpen#AO26https://t.co/qadGQtFP5U — TennisMyLife (@TennisMyLife68)January 28, 2026

A o tome koliko je dugovječna karijera Novaka Đokovića moglo bi da se priča satima, možda čak i danima... Prije više od 20 godina počeo je svoj put u svijetu profesionalnog tenisa, kada su njegovi najveći rivali Rodžer Federer i Rafael Nadal već biti predviđeni za surovu dominaciju tokom narednih godina. Izborio se protiv toga i brojke jasno govore o tome.

Na Australijan openu 2026. godine Novak Đoković je uspio da stigne do petog uzastopnog polufinala grend slem turnira, a sada je najstariji teniser u istoriji kojem je to pošlo za rukom jer trenutno ima 38 godina i 251 dan. Oborio je svoj rekord od prije dvije godine, a treba podsjetiti da je i dalje najmlađi teniser koji je povezao pet uzastopnih grend slem polufinala - tada je imao 21 godinu i četiri dana. Koliko je samo davno to bilo...

Novak Djokovic is both the oldest and the youngest player to collect in Slams#AusOpen#AustralianOpen#AO26pic.twitter.com/zGBYKCHSTo — TennisMyLife (@TennisMyLife68)January 28, 2026

Iako mnogi vide da je Novak Đoković autsajder u meču polufinala protiv Janika Sinera, sigurno srpski teniser ima plan da namuči Italijana koji je posljednjih nekoliko sezona dominantan. Eventualna senzacija i Đokovićev plasman u finale dodatno bi pomjerili granicu njegovih rekorda, ali mu i dali priliku da se bori za 25. grend slem - što nije uspio niko u istoriji.