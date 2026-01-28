"Iskreno, to je moja najveća briga": Novak Đoković je skoro svaki dan povrijeđen

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković nakon pobjede u polufinalu Australijan opena govorio o žuljevima koji ga muče na prvom grend slemu sezone.

Novak Đoković prošao je u polufinale Australijan opena tako što mu je Lorenco Muzeti predao meč. Italijan je vodio sa 2:0 u setovima i kada je pretrpeo brejk sredinom trećeg seta, prišao je mreži i rekao srpskom asu da ne može da nastavi. Poslije svega toga je Nole došao na konferenciju za medije i odmah su krenula pitanja, žurilo se i njemu i moderatoru.

"Vidio sam da se muči tek u trećem gemu trećeg seta, kada sam napravio brejk. Pričao sam sa članovima njegovog tima koji su moji bivši agenti, Edoardo Artaldi mi je rekao da je počeo da se žali na početku drugog seta i da nije osetio da to mnogo utiče na njega u tom setu, ali da su se stvari kasnije pogoršale", počeo je Novak.

Pošto je čekao da vidi sa kim će igrati, pitali su ga da kaže nešto o Janiku Sineru i Benu Šeltonu koji su u tim trenucima igrali meč na "Rod Lejver Areni."

"Igrao sam protiv Bena samo jednom, u polufinalu US opena i nadam se da će biti dobar meč ako sa njim budem igrao. Ukoliko to bude Janik, izgubio sam od njega već četiri-pet puta zaredom. Igra na tako visokom nivou, uz Alkaraza i njih dvojica su najbolji na svijetu trenutno. On je apsolutni favorit, ali nikad se ne zna. Nadam se da ću moći da odigram svoju najbolju partiju ako do tog meča dođe, jer je to neophodno da bih uopšte imao šansu. Protiv Lorenca nisam igrao ni izbliza tako dobro, nadam se da ću to uspjeti da promijenim u petak".

Upitan je Novak i da objasni zašto je on tražio medicinski tajm-aut poslije izgubljenog drugog seta - a o tome je već pričao Mats Vilander koji je izuzetno zabrinut za srpskog tenisera.

"Imao sam žulj koji je morao ponovo da se pogleda i bandažira, to sam uradio i u prošlom meču i sada. To je moja najveća briga, iskreno. Nemam nikakve druge velike probleme. Ima tu nekih sitnica sa tijelom, takav je slučaj kod mene skoro svaki dan, ali većih problema nema. Još uvijek mi to ne pravi neku veliku prepreku sa kretanjem i samom igrom. Fizički je meč bio težak. Ovo je individualni sport, Muzeti je primer koliko to može da bude izazovno. Bio je bolji igrač na terenu, bio blizu pobjede i onda se nešto dogodilo. Da si dio timskog sporta, mogao bi da izađeš iz igre, da možda riješiš problem i da se vratiš, ali to u ovom sportu nije moguće. To je ljepota tenisa, ali ujedno i veliki izazov. Moraš da budeš na vrhuncu, posebno u završnici grend slema. Za ovo naporno radimo, treniramo, guramo sebe do limita. Emocije su deo svega, kada si pod tenzijom, ne krećeš se tako dobro i rizik od povrede se povećava, što se i meni dešavalo više puta posljednjih godina na slemovima, tako da znam taj osećaj. Užasno je. Posebno kada dobro igraš i kada se dobro osjećaš i onda odjednom to ne možeš da radiš jer ti tijelo ne dozvoljava. Teško je to progutati, ali takav je sport".

Odmah je istakao da želi ad pohvali rivala za njegovu sjajnu igru prije povrede.

"Ne želim da mu oduzmem ništa od zasluga. Imao je toliko varijacija u igri, kvalitetno je igrao, bio je sjajan. Ali, moram da kažem i da je nivo moje igre bio ispod svakog nivoa u odnosu na sve mečeve do sada. Moram da igram bolje, nemam sumnje u to. Znam da se osjećam dobro, da je tijelo dobro i da postoji šansa. U polufinalu sam, naravno da su tu motivacija i samopouzdanje, da nisu, zašto bih se onda takmičio? Bio sam u sličnim situacijama mnogo puta u karijeri, prošle godine sam četiri polufinala na slemovima igrao i normalno je da su rivali sve teži. Ne mogu da predvidim rezultat, ali mogu da kažem da ću dati sve od sebe", ispričao je srpski teniser

Tokom ovogodišnjeg Australijan opena bilo je dosta predaja, Novaku su predali i Menšik i Muzeti, pa je novinare zanimalo da li možda mnogi odustaju zbog vrućine, uslova, grčeva i zgusnutog rasporeda?

"Dosta se priča o rasporedu. Tek je početak sezone, igrači su odmorni i trenirali su da bi bili u dobrom stanju i može da se gleda iz tog ugla, dobro su fizički, mentalno, emotivno, nema razloga da se povređuje. Međutim, to je mač sa dvije oštrice da budem iskren. Jer je predsezona jedini period u godini u kom možeš ga guraš sebe do limita, ali i da mijenjaš određene stvari u igri i da poboljšavaš igru, imaš više vremena za to nego tokom sezone. I to ti uzima dosta truda i energije i utiče na igrače. Zavisi iz koje perspektive gledaš na to. Onda kada na to dodaš da nisi igrao turnire nekih mjesec-dva, telo mora da se navikne na to i to je jedan faktor zašto dolazi do predaja i povreda. Ja nisam imao velike povrede u Australiji u prvom delu moje karijere, ali u posljednjih pet-šest godina često imam probleme. U mom slučaju su to možda godine. Na neki način si svjež, odmoran, pa ti telo doživi šok na početku sezone, posebno što želiš da se pokažeš od starta, što stvara fizičke probleme", zaključio je Đoković.