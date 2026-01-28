Đoković se vraća na treće mjesto, iako ga to ne zanima: Alkaraz može da mu pomogne već u Melburnu

Novak Đoković je veoma blizu povratka na treće mjesto na ATP listi, odmah iza Alkaraza i Sinera. Karlos može u tome da mu pomogne.

Izvor: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Novak Đoković vraća se na treće mjesto na ATP listi. Da bi tu ostao neophodan je još jedan uslov. Potrebno je da Karlos Alkaraz u petak u polufinalu pobijedi Sašu Zvereva. Ukoliko se to dogodi, srpski as će bez obzira na ishod svog polufinala biti na trećoj pozciji.

Uoči meča sa Lorencom Muzetijem bilo je poznato da će pobjednik tog meča da bude u igri za tu treću poziciju. Italijan je bio bliži tome, vodio je sa 2:0 u setovima i onda se povrijedio. Predao je meč srpskom asu i tako mu omogućio da se vrati na poziciju odmah ispod Alkaraza i Sinera.

Alkaraz i Zverev čine prvi polufinalni par i ako Španac upiše pobjedu, pomoći će i Novaku, ali naravno prvenstveno sebi. Imaće priliku da upiše karijerni grend slem, pošto samo još Australijan open nije osvojio.

Da ne otpisujemo Nijemca, ukoliko on upiše pobjedu i odbrani finale ostaće treći, ali će onda da čeka ishod meča Đokovića i Sinera, jer bi prolaskom u finale onda Novak opet prestigao Sašu, pa bi potencijalno u tom finalu igrali i za to treće mjesto.

Kad je Novak posljednji put bio u Top 3?

Izvor: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Đoković bi se u slučaju povratka na treće mjesto vratio u sam vrh poslije godinu i po dana, pošto se nova rang lista objavljuje 2. februara.

Novak je bio drugi na rang listi posljednji put 26. avgusta 2024. godine, poslije toga je pao na četvrtu poziciju i imao je oscilacije pošto je padao na peto, šesto i sedmo mjesto, ali nije išao ispod sedme pozicije. Prvo mjesto je držao do 27. maja 2024. godine.