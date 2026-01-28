logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Novače, nikad nisi bio tako loš": Vilander otpisao najboljeg ikada i ne daje mu nikakve šanse

"Novače, nikad nisi bio tako loš": Vilander otpisao najboljeg ikada i ne daje mu nikakve šanse

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Burna izjava Matsa Vilandera koji je u potpunosti otpisao Novaka Đokovića od šanse da se bori za titulu na Australijan openu i poručuje da ovako nikad nije bio loš.

Mats Vilander otpisao Novaka Đokovića iz borbe za titulu na Australijan openu Izvor: YouTube/Australian Open/Eurosport/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao zbog povrede. Bio je bolji Italijan, vodio je 2:0 u setovima, međutim početkom trećeg seta počeo je da osjeća posljedice povrede prepona, zbog čega je već u petom gemu trećeg seta - kada je Đoković preuzeo kontrolu - morao da preda.

Zbog toga je Đoković stigao do polufinala odmorniji nego tokom prethodne godine, tako da ćemo vidjeti da li će uspjeti da izazove Janika Sinera - svog narednog protivnika. A onda u finalu ga čeka pobjednik duela Karlos Alkaraz - Saša Zverev.

Već sada su mnogi upisali novo finale Sinera i Alkaraza, s tim da se Đokoviću daju i najmanje šanse od ove "četvorke". Djeluje da je u pitanju još jedno opasno potcjenjivanje najvećeg svih vremena, što nas od navijača ne iznenađuje, ali čudi malo od Matsa Vilandera koji se "milion puta do sada opekao" na slične izjave.

Kako je Vilander opet otpisao Đokovića?

"I sam je Đoković to rekao. Alkaraz i Siner su ispred svih ostalih. Očigledna je razlika, jasno je da Novak ne može da im se približi zbog svojih godina, a Zverev je sad bliže jer igra svoj najbolji tenis u karijeri", rekao je Vilander na "Eurosportu".

"Čekamo još da vidimo i Lorenca Muzetija koji se popravio posljednjih godina. Rekao je da želi da bude najbolji na svijetu. Dobro je da bar vjeruju da mogu da se približe, jedino te povrede...", kazao je Vilander koji je bio ubijeđen da će Muzeti pobijediti Đokovića i potom ćemo gledati italijanski derbi.

Kad igra Đoković?

Oba polufinala su u petak, a termin se još čeka. Pretpostavka je da će Đoković i Siner igrati drugi meč.

"Đoković nikad nije bio tako loš. Nisam ga vidio takvog 10-15 godina. Nije bio toliko daleko sa svojom taktikom, ali bukvalno sve je promašivao za nekoliko centimetara. Ništa nije pogađao. To dugo nisam vidio kod njega", naglasio je Vilander.

Očigledno je da Vilander ne vjeruje u novo Đokovićevo čudo, a možda bi baš to potcjenjivanje javnosti - i pokušaj "pranja istorije" koji sve češće viđamo od novinara - mogao da bude nova motivacija za najboljeg svih vremena. Ako smo nešto navikli do sada, onda je to da ga takve stvari i te kako motivišu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Novak Đoković Tenis Australijan open Mats Vilander

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC