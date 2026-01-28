"Novače, nikad nisi bio tako loš": Vilander otpisao najboljeg ikada i ne daje mu nikakve šanse

Burna izjava Matsa Vilandera koji je u potpunosti otpisao Novaka Đokovića od šanse da se bori za titulu na Australijan openu i poručuje da ovako nikad nije bio loš.

Izvor: YouTube/Australian Open/Eurosport/Screenshot

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Muzeti predao zbog povrede. Bio je bolji Italijan, vodio je 2:0 u setovima, međutim početkom trećeg seta počeo je da osjeća posljedice povrede prepona, zbog čega je već u petom gemu trećeg seta - kada je Đoković preuzeo kontrolu - morao da preda.

Zbog toga je Đoković stigao do polufinala odmorniji nego tokom prethodne godine, tako da ćemo vidjeti da li će uspjeti da izazove Janika Sinera - svog narednog protivnika. A onda u finalu ga čeka pobjednik duela Karlos Alkaraz - Saša Zverev.

Već sada su mnogi upisali novo finale Sinera i Alkaraza, s tim da se Đokoviću daju i najmanje šanse od ove "četvorke". Djeluje da je u pitanju još jedno opasno potcjenjivanje najvećeg svih vremena, što nas od navijača ne iznenađuje, ali čudi malo od Matsa Vilandera koji se "milion puta do sada opekao" na slične izjave.

Kako je Vilander opet otpisao Đokovića?

"I sam je Đoković to rekao. Alkaraz i Siner su ispred svih ostalih. Očigledna je razlika, jasno je da Novak ne može da im se približi zbog svojih godina, a Zverev je sad bliže jer igra svoj najbolji tenis u karijeri", rekao je Vilander na "Eurosportu".

"Čekamo još da vidimo i Lorenca Muzetija koji se popravio posljednjih godina. Rekao je da želi da bude najbolji na svijetu. Dobro je da bar vjeruju da mogu da se približe, jedino te povrede...", kazao je Vilander koji je bio ubijeđen da će Muzeti pobijediti Đokovića i potom ćemo gledati italijanski derbi.

Kad igra Đoković? Oba polufinala su u petak, a termin se još čeka. Pretpostavka je da će Đoković i Siner igrati drugi meč.

"Đoković nikad nije bio tako loš. Nisam ga vidio takvog 10-15 godina. Nije bio toliko daleko sa svojom taktikom, ali bukvalno sve je promašivao za nekoliko centimetara. Ništa nije pogađao. To dugo nisam vidio kod njega", naglasio je Vilander.

Očigledno je da Vilander ne vjeruje u novo Đokovićevo čudo, a možda bi baš to potcjenjivanje javnosti - i pokušaj "pranja istorije" koji sve češće viđamo od novinara - mogao da bude nova motivacija za najboljeg svih vremena. Ako smo nešto navikli do sada, onda je to da ga takve stvari i te kako motivišu.