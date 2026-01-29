Endi Rodik pobjesnio zbog Novaka Đokovića: Urlao u studiju, jedva ga smirili

Amerikanac Endi Rodik prokomentarisao je neprijatnu situaciju sa konferencije za medije Novaka Đokovića nakon plasmana u polufinale.

Izvor: Served with Andy Roddick/X/Printscreen

Novak Đoković imao je kratku raspravu sa novinarom koji je "zaboravio" da spomene godine njegove dominacije između ere Rodžera Federera i Rafaela Nadala i nove koju su započeli Karlos Alkaraz i Janik Siner. Na ovu bizarnu situaciju reagovao je nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik. Amerikanac nije mogao da vjeruje šta je novinar izgovorio.

"U međuvremenu si osvojio 24 gernd slem titule", ponovio je šokirani Rodik riječi predstavnika jednog medija koji nije ni slutio da će izazvati oštru reakciju Đokovića.

"Njegova poenta je bila: 'Jurio sam njih dvojicu, sada opet jurim drugu dvojicu, da li si predskočio cijelu deceniju, kada sam bio jedini momak koga su jurili?' Ne postoji vremensko ograničenje kada postavljate pitanje.Trebalo je da kaže: Na početku karijere jurio si ovu dvojicu momaka, onda je uslijedio period tvoje dominacije, a sada si u sličnoj situaciji kao prije 18 godina. Sada ponovo juriš dvojicu momaka, da li vidiš neku sličnost", rekao je Rodik i poentirao:

"Zamisli da imaš jedan cijeli dan da smisliš jedno pitanje, gledaš meč da bi postavio jedno pitanje na konferenciji za medije i lupiš ovo", jasan je bio Endi.

Reporter really said “skip recap” ⏩ Let’s not reduce the sacred scrolls to SparkNotes.



Who’s locked in for Djokovic vs. Sinner?!pic.twitter.com/LtoEzaAVPV — Served with Andy Roddick (@Served_Podcast)January 28, 2026

Šta se tačno dogodilo?

Novinar: U prvom dijelu karijere si jurio Rodžera i Rafu, sada Janika i Karlosa

Novak: "Jurim Alkaraza i Sinera? U kom smislu? Titula na slemovima? Znači ja sam taj koji njih juri, ne jure oni mene", odgovorio je Novak

Novinar: Osvojio si 24 grend slema...

Hvala, lijepo je to spomenuti ponekad, zar ne?

Novinar: Izvinjavam se, trebalo je to prvo da spomenem.

Novak: "Nema problema."

Tek poslije te kraće rasprave je novinar postavio pitanje i pitao ga da uporedi kako je izgledalo to sa periodom u kom su bili Rafa i Rodžer i sada.

"Smatram da je to nepoštovanje, da propustite da kažete šta se desilo u tom periodu između toga. Kako vi kažete od momenta kada sam jurio Rodžera i Rafu do sada kada jurim Karlosa i Janika. Ima tu period od oko 15 godina u kom sam dominirao na grend slemovima i smatram da je važno da to stavite u perspektivu. Ne osjećam se kao da sam ja taj koji juri nekoga", odgovorio mu je Đoković.

Nastavio je da priča u istom dahu... "Nadal i Federer će zauvijek biti moji naveći rivali. Imam ogromno poštovanje prema Janiku i Karlosu i ako nastave ovo da rade narednih 10-20 godina, ko zna koliko će još da igraju, mladi su. To je prirodni ciklus u sportu. Imaćete dva superstara, možda se i njima pojavi taj treći momak, navijaću za to. Ja sam uvijek bio taj treći čovjek, posebno na početku i to je dobro za naš sport. Ta rivalstva su kontrast naših karaktera, stila igre i to je dobro za tenis."