"To je apsurdno": Amerikanac uporedio Đokovića i Lebrona, ovo mu je žestoko zasmetalo

Nekadašnji grend slem šampion Endi Rodik govorio je o dugovječnosti košarkaške i teniske legende.

Izvor: EPA/RYAN SUN/EPA/GEORGE VITSARAS

Najbolji teniser u istoriji Novak Đoković iza sebe ima još jednu nevjerovatnu sezonu. Sa 38 godina je stigao do polufinala na sva četiri grend slema, osvojio je dvije titule i bio konkurentan na Mastersima. Nakon osvajanja 101. titule u karijeri u Atini, čini se da su utihnule priče o penziji. Srpski as ima namjeru da igra dokle god uživa na terenu, a njegov nekada veliki rival Endi Rodik povukao je paralelu između Đokovića i Lebron Džejmsa. Takođe, Amerikanac kaže da njihove uspjehe uzimamo "zdravo za gotovo".

Košarkaški GOAT je nastavio da pomjera granice sa 40 godina i vratio se u velikom stilu nakon nezgodne povrede. Poput asa Lejkersa i Đoković u posljednje dvije sezone često kuburi sa povredama, ali očigledno da obojica imaju još mnogo toga da pokažu na terenu.

Đoković i Rodik

Izvor: AL BELLO / Getty images / Profimedia

"U sportu sve uzimamo zdravo za gotovo. Prošle sedmice Lebron se vratio nakon što nije igrao mjesec dana i imao je 12 asistencija te večeri, to je apsurdno. Njegova 23. NBA sezona i dalje zna kako da bude najbolja verzija sebe, da li je on isti čovjek kao prije 20 godina? Da li ima istu atletsku spremu? Ne. Takva je situacija i sa Đokovićem", kaže nekadašnji šampion US Opena.

Putem Džimija Konorsa

Rodik smatra da je sezona 2025. jedna od najimpresivnijih kojima je svjedočio i podsjetio na poslednji pohod Džimija Konorsa na US Openu 1991. godine kada je imao 39 godina. On je uspio da stigne do jednog polufinala i teniska javnost je to slavila kao veliki uspjeh.

"Četiri polufinala grend slema. Sjetite se koliko smo veliku stvar napravili, i s pravom, od Konorsovog dolaska do polufinala 1991. godine. Do jednog polufinala. Novak je godinu dana mlađi, godinu i po mlađi, i uradio je to četiri puta ove godine. Samo ne treba da to uzimamo zdravo za gotovo. To što je uradio je nevjerovatno", rekao je Rodik.