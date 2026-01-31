Proslava kakvu Australijan open nije vidio: Ribakina srušila Sabalenku, pa šokirala planetu

Potpuno netipičan način da se proslavi druga velika titula u karijeri.

Izvor: Australian Open/X/Printscreen

Kazahstanska teniserka Jelena Ribakina osvojila je drugu grend slem titulu u karijeri, pošto je savladala Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 6:4, 4:6, 6:4. Ona je režirala preokret u trećem setu za veliko slavlje, ako se uopšte može tako reći.

Peta teniserka svijeta je bez previše emocija proslavila veliku pobjedu koja će joj od ponedjeljka donijeti treću poziciju na WTA listi. Ribakina je kao da je pobijedila u bilo kom drugom meču, krenula ka mreži, pozdravila se sa protivnicom, a potom skromno pozdravila navijače.

U jednom momentu se vidi da njen tim sa dosta većom euforijom slavi, a pogledajte njenu reakciju:

Ipak, na ceremoniji dodjele pehara izgledala je dosta opuštenije... Prvo je čestitala Sabalenki i zahvalila se svom timu na vjeri i posvećenosti.

"Čestitam Arini na nevjerovatnom uspjehu posljednjih nekoliko godina. Znam da je teško, ali nadam se da ćemo igrati mnogo finala. Čestitam tvom timu za sav napredak i na svemu što ste uradili. Hvala i vama, ljudi, za nevjerovatnu atmosferu. Vaša podrška nas je gurala i tjerala da nastavimo. Veliko hvala Kazahstanu. Osjećala sam podršku. Hvala svima koji su omogućili ovaj turnir i Kregu Tajliju što nam omogućava da se osjećamo toplo i fino. Uživali smo da igramo ovdje, pred vama. Naravno, želim da se zahvalim svom timu, jer bez vas ne bi bilo moguće. Drago mi je da smo ostvarili ovaj rezultat. Hvala svima vama i nadam se da možemo da nastavimo snažno ove godine. Hvala medicinskom timu koji radi sjajan posao. Naravno, hvala i sponzorima", istakla je Ribaikna i dodala:

"Danas smo imali još nekoliko mečeva gdje su igrali teniseri iz Kazahstana i nadam se da možemo da nastavimo da radimo sjajan posao", zaključila je.