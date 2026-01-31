logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Proslava kakvu Australijan open nije vidio: Ribakina srušila Sabalenku, pa šokirala planetu

Proslava kakvu Australijan open nije vidio: Ribakina srušila Sabalenku, pa šokirala planetu

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Potpuno netipičan način da se proslavi druga velika titula u karijeri.

Jelena Ribakina bez euforije proslavila osvajanje Australijan opena Izvor: Australian Open/X/Printscreen

Kazahstanska teniserka Jelena Ribakina osvojila je drugu grend slem titulu u karijeri, pošto je savladala Bjeloruskinju Arinu Sabalenku sa 6:4, 4:6, 6:4. Ona je režirala preokret u trećem setu za veliko slavlje, ako se uopšte može tako reći.

Peta teniserka svijeta je bez previše emocija proslavila veliku pobjedu koja će joj od ponedjeljka donijeti treću poziciju na WTA listi. Ribakina je kao da je pobijedila u bilo kom drugom meču, krenula ka mreži, pozdravila se sa protivnicom, a potom skromno pozdravila navijače.

U jednom momentu se vidi da njen tim sa dosta većom euforijom slavi, a pogledajte njenu reakciju:

Ipak, na ceremoniji dodjele pehara izgledala je dosta opuštenije... Prvo je čestitala Sabalenki i zahvalila se svom timu na vjeri i posvećenosti.

"Čestitam Arini na nevjerovatnom uspjehu posljednjih nekoliko godina. Znam da je teško, ali nadam se da ćemo igrati mnogo finala. Čestitam tvom timu za sav napredak i na svemu što ste uradili. Hvala i vama, ljudi, za nevjerovatnu atmosferu. Vaša podrška nas je gurala i tjerala da nastavimo. Veliko hvala Kazahstanu. Osjećala sam podršku. Hvala svima koji su omogućili ovaj turnir i Kregu Tajliju što nam omogućava da se osjećamo toplo i fino. Uživali smo da igramo ovdje, pred vama. Naravno, želim da se zahvalim svom timu, jer bez vas ne bi bilo moguće. Drago mi je da smo ostvarili ovaj rezultat. Hvala svima vama i nadam se da možemo da nastavimo snažno ove godine. Hvala medicinskom timu koji radi sjajan posao. Naravno, hvala i sponzorima", istakla je Ribaikna i dodala:

"Danas smo imali još nekoliko mečeva gdje su igrali teniseri iz Kazahstana i nadam se da možemo da nastavimo da radimo sjajan posao", zaključila je.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jelena Ribakina Arina Sabalenka Tenis Australijan open

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC