Porodica optužila Hrvata da zlostavlja Ribakinu: Sada je svima jasno da je zapravo u vezi s trenerom

Jelena Ribakina i Stefano Vukov su izgleda više od "trenera i igračice". Navodno, njih dvoje su u ljubavnoj vezi i razotkrio ih je snimak iz Njujorka pred US open.

Hrvatski trener Stefano Vukov oslobođen je nedavno optužbi za psihičko zlostavljanje i maltretiranje teniserke Jelene Ribakine. Prijavu je navodno podnijela njena porodica, koja je bila razočarana i bijesna zbog načina na koji je tretira, tako da je izbio veliki skandal pošto je Vukov izgubio na jedno vrijeme i licencu za rad, ali se sada vratio tenisu i opet je uz Ribakinu.

I ne samo to, navijači su sada shvatili da su Stefano Vukov i Jelena Ribakina zapravo u ljubavnoj vezi. To je otkriveno pošto je na njenom Instagramu podijeljen snimak na kome se vidi kako uživa na ulicama Njujorka u sakou u kome je prethodno viđen Hrvat, tako da su navijači sabrali dva i dva i shvatili da su njih dvoje više od "igračice i trenera".

Za sada se njih dvoje nisu oglasili na ovu temu i spekulacije nisu potvrđene, ali na osnovu onoga što je pisao "Njujork tajms" o istrazi protiv Stefana Vukova, ovakva mogućnost nije bila isključena, pošto su već neki drugi teniseri i teniserke primijetili da se između njih dvoje "nešto razvija".

Takođe, nije poznato ni od kada su zajedno, niti kako je, potencijalno, njihov ljubavni odnos uticao na kompletnu dramu zbog koje je Stefano Vukov bio pod istragom WTA i drugih nadležnih teniskih tijela.

Zašto je Vukov bio optužen?

Sve je počelo u martu 2022. godine kada je jedan drugi trener prijavio Stefana Vukova zbog načina na koji je razgovarao sa Jelenom Ribakinom, poslije čega je polako klupko počelo da se odmotava. Između ostalog, Vukov - inače 12 godina stariji od Ribakine - optužen je da je na uvredljiv način pričao sa teniserkom (govorio joj da bi skupljala krompir da njega nema) i takođe ju je uhodio.

"Kada su mu rekli da je dobio otkaz, nije htio da je ostavi na miru. Vukov ju je tražio po hotelu na Menhetnu, slao joj je stotine poruka, imala je više od 100 propuštenih poziva od njega", rekao je izvor istrage.

"Navodi se da se njegovo "psihičko zlostavljanje" i "tjeranje Ribakine do ili preko njenih granica" ispoljilo kao "fizička bolest ili drugi simptomi". Ribakina je 2024. propustila ili se povukla sa više turnira zbog bolesti i povreda. U pismu u se dalje kaže da je Vukov dobio i mejl od majke teniserke sa molbom da ne tjera njenu ćerku da plače, a da je on potom odbio da je trenira na jednom turniru kao rezultat toga. Istraga je takođe zaključila da je Vukov prekršio WTA direktivu o zabrani kontakta", navodi se u obrazloženju.

U sve upleli i Gorana Ivaniševića

Da stvar bude nevjerovatnija, kada je Stefano Vukov "sklonjen" krajem prošle godine, Jelena Ribakina angažovala je za novog trenera Gorana Ivaniševića. Ipak, Vukov je dobio na kraju dozvolu da je trenira na Australijan openu, tako da je zapravo imala dvojicu trenera. Ne zadugo, pošto je Ivanišević napustio odmah poslije turnira.

"Pošto se naš probni period završio Australijan openom, želim sve najbolje Jeleni i njenom timu sreću u budućnosti", napisao je Ivanišević i tako se oprostio od Ribakine, ali i Vukova.

Jelena Ribakina je inače trenutno deseta na svijetu i u dobroj formi je došla na US open pošto je na prethodna dva turnira stizala do polufinala. Prvo ju je Emboko zaustavila u Montrealu, prije nego što će osvojiti turnir protiv Osake, da bi potom u Sinsinatiju od nje bila bolja Iga Švjontek.