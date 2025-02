"Hrvat joj je isprao mozak, pričala sam i sa Ivaniševićem": Otkriveni zabrinjavajući detalji, ona ne vidi problem

Barbara Šet otkrila je detalje razgovora sa Goranom Ivaniševićem i ispričala je da je Eleni Ribakini trener Vukov isprao mozak.

Hrvat Stefano Vukov ostavio je velike posljedice na Elenu Ribakinu i njen mozak je ispran. Tako tvrdi bivša austrijska teniserka Barbara Šet koja sada radi kao stručni konsultant na "Eurosportu". Ona je pričala o cijelom tom haosu i pokušala je da posavjetuje mladu belorusku teniserku.

Razgovarala je o toj temi i sa Goranom Ivaniševićem koji je do skoro bio Elenin trener, ali je sam otišao. Jednostavno, nije htio da bude u centru tog haosa. Posebno kada se saznalo da su Ribakina i Vukov u vezi i da sve to utiče na njenu sposobnost rasuđivanja.

"Po mom mišljenju Eleni su kompletno isprali mozak. Možete da vidite kako je tretira i kako joj se obraća. Stvari su eskalirale na US openu prošle godine i njen tim i porodica pokušali su da ga sklone. Znamo da ona ima dosta oscilacija na mentalnom planu i vjerovatno je on razlog toga. Definitivno je zlostavljao mentalno i zato mislim da je donesena prava odluka od strane WTA da ga suspenduje", rekla je Barbara u intervjuu za "Kiker".

Elena javno brani Stefana, tvrdi da niko ne zna pravu istinu. Barbara razumije zašto ona to radi i nada se da će uskoro da shvati da je najbolja moguća odluka donesena kada je WTA zabranio Vukovu da bude trener.

"Zato što joj je ispran mozak. Pričala sam o tome dosta dugo sa Goranom Ivaniševićem. Rekao mi je da je problem zato što su njih dvoje u vezi. Vukov je pokušao da se ušunja nazad u tim i to je katastrofa. Mora da se skloni iz njenog života poslije svega što je uradio. Čula sam u Australiji šta je vikao iz loše i to je neprihvatljivo. Zato smatram da je sjajno to što WTA štiti teniserke i što postoje posledice", zaključila je Barbara Šet.

"Glupa si, kopala bi krompir po Rusiji"

Kako je sve Vukov zlostavljao Ribakinu na psihološkom planu otkrio je poznati sportski portal "Atletik". Neki detalji su zaista zabrinjavajući.

Prema nezvaničnim izvorima, WTA je utvrdila da je Vukov nazivao Ribakinu "glupom" i govorio joj da bi bez njega "i dalje u Rusiji kopala krompir". Isti izvor je otkrio i to da je Vukov rasplakao Ribakinu i da je podvrgavao psihološkom zlostavljanju. "Izlagao je Elenu psihološkom zlostavljanju i gurao je preko njenih fizičkih granica, a to ju je učinilo bolesnom", navodi se u tekstu.

