"Plašila sam se Jeleninog oca, mislila da će me ubiti": Poznata komentatorka znala sve o batinama kod kuće

Bivša teniserka Barbara Šet, sadašnja komentatorka Eurosporta, govorila je o ocu Jelene Dokić Damiru, koji je bio poznat zbog nasilništva prema svojoj ćerki, takođe poznatoj igračici.

Veliki teniski skandal izbio je ove zime kada je hrvatski trener Stefano Vukov (37) suspendovan zato što je maltretirao Jelenu Ribakinu.

O tom slučaju, zbog kojeg je bivši trener Novaka Đokovića Goran Ivanišević napustio Ribakinu progovorila je bivša austrijska teniserka Barbara Šet. Posebno joj nije jasno to što je Ribakina podržala Vukova poslije svega, iako je javno objavljeno šta joj je sve radio i šta je morala da podnese.

"Razočarana sam kako je sve ispalo, jer je njoj ispran mozak", rekla je ona.

"Pričala sam odavno o tome sa Goranom Ivaniševićem. Rekao mi je da je problem među njima to što su u vezi. Vukov hoće da se umiješa i da izbori svoje mjesto na teret čitavog tima. To je očigledno katastrofa", dodala je Austrijanka, koja je i poznata komentatorka Eurosporta.

"On mora da izađe iz njenog života nakon svega što je uradio. Čula sam u Australiji šta je vikao iz trenerskog boksa. To prosto nije prihvatljivo. Zato mislim da je sjajno to što WTA štiti svoje igrače i djela nose i posljedice", rekla je Barbara Šet.

"Izuzetno sam se plašila Jeleninog oca"

Izvor: Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia
Izvor: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia
Izvor: Severin Aichbauer / AFP / Profimedia
Izvor: Harald Dostal / AFP / Profimedia

Posebno je naglasila činjenicu da se mnogi boje da se jave i tu se sjetila svoje uspomene na Damira Dokića, nasilnog oca bivše srpsko-australijske teniserke Jelene Dokić.

"Problem sa mnogim igračicama je da ne smiju da javno kažu šta se događa, jer se plaše ličnih posljedica. Na primjer, izuzetno sam se plašila oca Jelene Dokić. Vjerovatno nikad ne bih rekla bilo šta, jer sam mislila da će me ubiti. Možda sam malo drugačije pristupala Jeleni Dokić nego Ribakini, jer je i ona dobijala batine, ali sredinom svojih dvadesetih i ti ne znaš zapravo šta se događa. Možda to tada ne gledaš tako tragično kao u kasnijem dobu. Ali mislim da su mnoge igračice već pričale sa WTA čelnicima o Ribakinoj i Vukovu. Važno je da je anonimnost sačuvana, jer se prosto, plaše", dodala je Šet.

