"Olimpijakos će presuditi": Janis Sferopulos progovorio o sudbini Filipa Petruševa u Zvezdi

Trener Crvene zvezde Janis Sferopulos progovorio je o statusu Filipa Petruševa u Crvenoj zvezdi za sljedeću sezonu.

Trener košarkaša Crvene zvezde Janis Sferopulos u razgovoru za grčki "Atletiko" progovorio je o statusu Filipa Petruševa na Malom Kalemegdanu za narednu sezonu. Poznato je da je Petrušev pozajmljen od strane Pirejaca, a Sferopulos je na tu temu kratko rekao: "Filip pripada Olimpijakosu. Olimpijakos će odlučiti na kraju sezone", rekao je Grk.

Potom se osvrnuo i na ciljeve koje želi da postigne zajedno sa organizacijom Crvene zvezde u koju je stigao umjesto Duška Ivanovića u jesen 2023. godine:

"Pravimo jedan novi napor. Napor da Crvenu zvezdu postavimo na najviši nivo Evrolige. Crvena zvezda već nekoliko godina igra u ovom takmičenju. Naš cilj je da postane tim koji će se uvijek boriti za plej-of, da redovno bude u plej-ofu, a ne samo u plej-inu, kao što je to slučaj ove godine, i da može da pretenduje na plasman na Fajnal for. Za to će biti potrebno vrijeme da se ostvari. Na dobrom smo putu, ove godine smo u plej-inu. Želimo da doguramo što je moguće više ove sezone. Imali smo prilično zapaženu sezonu. Bilo je utakmica koje smo mogli da dobijemo, bilo je i utakmica za koje niko nije vjerovao da možemo da pobijedimo, a uspjeli smo. Generalno gledano, znak je pozitivan, na dobrom smo putu. Imamo nedostatke, imali smo i povrede, i zbog povreda smo izgubili neke utakmice jer nismo bili kompletni, naročito na visokim pozicijama. Ali, pored ove sezone, postoji i plan. Zato me je klub produžio na još dvije godine - da nastavimo zajedno, da izgradimo tim koji će svake godine biti sve bolji i da iz godine u godinu pravimo sve bolje rezultate."

Razmislio bih o NBA ponudi

Sferopulos je progovorio i o eventualnom NBA angažmanu, pošto se prethodnih dana pojavila priča da je prije dolaska na klupu Olimpijakosa, Grk imao ponudu Denver Nagetsa:

"O tome treba razgovarati i raspraviti. Poslije toliko godina na ovom nivou, uloga zbog koje bih napustio Evropu i otišao u NBA morala bi da bude na sličnom nivou. Odnosno, neću otići da budem običan pomoćni trener u nekom timu. Da bih otišao u nekoj drugačijoj ulozi, kao saradnik nekoga poput Malouna, sa kojim sam prijatelj, koji mi vjeruje i kome ja vjerujem, i u kojoj bih svakako imao neku ulogu i mišljenje – možda u budućnosti dođe trenutak kada ću razmisliti o tome. Trenutno o tome uopšte ne razmišljam, jer kao što sam rekao, potpuno sam posvećen Crvenoj zvezdi i moj san je da napravimo nešto veliko sa Zvezdom. Dakle, ne razmišljam ni o čemu drugom", zaključio je Sferopulos.

Sferopulos je u zimu 2025. godine produžio ugovor do ljeta 2027. sa Zvezdom: "Našem treneru Sferopulosu sa kojim smo lako postigli dogovor oko nastavka saradnje želim puno sreće, mnogo pobjeda i još trofeja na klupi naše Crvene zvezde. Ovom prilikom još jednom svim ljudima dobre volje, i svima koji slave želim još jednom da poželim Srećno Badnje Veče i najradosniji praznik Božić i poželim svima puno zdravlja, sreće, ljubavi i mira", rekao je tada prvi čovjek kluba Željko Drčelić za klupski sajt.

Sferopulos je sa Crvenom zvezdom osvojio dva trofeja Kupa Radivoja Koraća, jedan naslov u ABA ligi i KLS-u.