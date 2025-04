"Alkaraz umije sve u 21. godini i to je problem": Rodik objasnio šta ga razlikuje od Novaka i Nadala

Endi Rodik ispričao je da je najveći problem za Karlosa Alkaraza što baš sve umije da radi u 21. godini. To nisu mogli Nadal i Đoković, pa su imali i čemu da se raduju u nastavku karijere, znali su šta treba da poprave...

Izvor: Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia

Španski teniser Karlos Alkaraz odigrao je sjajan turnir u Monte Karlu i došao je do svog novog mastersa, što mu je već šesti u karijeri, a tek mu je 21 godina, pa se tako već sada priča o tome da bi mogao u budućnosti da obori rekord Novaka Đokovića. Znamo da je Nole tokom svoje karijere (za sada) osvojio 40 mastersa, ali baš to što je Alkaraz "rano došao do svog vrhunca" izaziva pažnju i Endi Rodik je odlučio da ga upozori.

Slavni američki teniser, koji ima i svoj podkast, reagovao je zbog toga što je Alkaraz zapravo sve ostvario u dosadašnjem dijelu karijere što može da bude problem u nastavku, tako da mu se već sada dešava da ima probleme sa motivacijom na pojedinim turnirima

Izvor: IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

"Problem sa time što možeš da pogodiš svaki udarac na svijetu je što ponekad pokušaš da pogodiš svaki udarac na svijetu", rekao mu je Endi Rodik i uporedio ga sa Rafaelom Nadalom i Novakom Đokovićem.

"Kod Rafe u ranom uzrastu, on nije imao toliki broj opcija koje Karlos Alkaraz ima sa 21 godinom. To ne znači, prije nego što svi počnete da vičete, da Rafa nije razvio to kasnije tokom karijere, svakako jeste. Ali njegova osnovna igra sa 20 ili 21 godinu bila je: biću ti noćna mora, gađaću ti forhend i bekhend, ući ću u 'mod' beskonačnog nadigravanja. Novak je tu imao svoju unaprijed pripremljenu šemu, Rafa je imao svoju. A Karlos ima sve te opcije..", dodao je Rodik.

Može da postane problem za Alkaraza što je "sve postigao" u ovim godinama i da mu to na kraju zapravo bude najveća mana, prosto neće imati šta da razvija i podiže nivo svoje igre: "Učiti kada i kako da raspodijeli udarce je proces koji inače traje. Kada se mučimo, skoro da imam osjećaj da je u pitanju neodlučnost kakav Karlos želi da bude tog dana, dok smo mi, budale poput mene, imali samo jednu opciju", zaključio je.

Inače je Novak Đoković istakao da je Karlos Alkaraz "najbliži njemu" i mogao bi da bude njegov naslednik, naravno ako bude i dalje igrao kao što je to slučaj danas, što valja pretpostaviti da će se desiti.