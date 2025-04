Nikola Jokić neće u Lejkerse kod Dončića: Ako ode iz Denvera, ovo je pet opcija

Gdje će Nikola Jokić nastaviti karijeru ako ode iz Denvera? Pojavile su se opcije koje bi mogle da mu budu prihvatljive, naravno pod uslovom da insistira na odlasku.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Denver je odlučio da povuče nepopularan potez i smijenio je trenera Majkla Melouna i generalnog menadžera Kelvina Buta, a za sada nije sasvim jasno da li je Nikola Jokić u potpunosti saglasan sa tim - niti da li odobrava potencijalna nova rešenja. Jasno je da atmosfera u klubu nije dobra i da bi zbog toga Jokić mogao da potraži "izlaz", tako da se sve češće spekuliše da bi ovo moglo da bude ključno ljeto za njega.

Već se pojavila teorija da bi Jokić mogao da ode u Hjuston u trejdu koji bi uključivao čak osmoricu igrača franšize iz Teksasa, dok sada popularni američki portal "Bličer Riport" spekuliše da nisu jedini koji su zainteresovani za ovu opciju. Štaviše, imaju ideju da bi najmanje još pet klubova moglo da uđe u ovu najluđu trku.

Uz pominjanje Lejkersa, koji su "logičan" izbor zbog mogućeg tandema Jokića i Dončića, dodaju i sljedeće: "Neke ekipe bi mogle da naprave razumnu (koliko je to moguće u ovom kontekstu) ponudu za Nikolu Jokića. Na prvi pogled to bi mogli biti recimo Čikago Bulsi, Detroit Pistonsi, Memfis Grizlisi, Majami Hit i Oklahoma Siti Tanderi, ali realno gledano, ako bi Jokić bio na tržištu, gotovo svaki tim bi stao u red za tu priliku", navodi američki portal.

Međutim, dodaje se i ako Jokić bude na tržištu - ne postoji franšiza koja ne bi pokušala da ga dovede. Opet, tu je pitanje i do toga šta mogu da ponude, gdje bi Jokić volio da ode, ako uopšte bude insistirao na odlasku.

"Nagetsi žele da ga zadrže, tako da nijedna ponuda ne bi bila kredibilna bez Jokićevog eksplicitnog insistiranja na odlasku, dok čak iako bi to učinio, vjerovatno bi dodatno otežao situaciju Denveru time što bi insistirao na određenoj destinaciji", naglašavaju iz američkog portala.

Zašto je teško dovesti Nikolu Jokića?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

S obzirom na to da se očekuje da Nikola Jokić ovog ljeta potpiše novi ugovor, to bi mogao da bude kraj priče o trejdu, ali se klubovi i dalje nadaju da bi njegov odnos sa Denverom mogao da bude narušen poslije deset godina. Posebno, ako ne bude dobio garancije da će nadograditi ekipu.

"Svaki trejd za Jokića bio bi komplikovan, jer bi zainteresovani morali da pošalju između 44 i 55,2 miliona dolara u platama, što će biti jako problematično", navodi američki portal "Bličer Riport" i ističe da je slična situacija kao kod odlaska Batlera u Voriorse.

"Na primjer, L.A. Lejkersi bi mogli da obezbijede dovoljno 'izlazne plate' da igračima poput Najta, Hačimure, Vanderbilta, Vinsenta i Klebera. To bi stvorilo izuzetno jaku petorku sa Lebronom Džejmsom, Ostinom Rivsom, Dorijanom Finijem-Smitom, Dončićem i Jokićem, ali ostatak rostera bi mahom činili igrači sa minimalnim ugovorima (osim ako Džejms ne odluči da izađe iz ugovora i potpiše po nižoj cijeni kako bi se stvorio prostor za dublji sastav", zaključuje se i poručuje da bi uz sve to i Jokić morao da natjera Denver da ga trejduju baš u Lejkerse - i to za manje nego što zaslužuje.

Dakle, tanke su priče da bi Jokić mogao da ode iz Denvera, uprkos svemu...