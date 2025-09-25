Crnogorac otišao zbog udarca, odmah su pozvali Duljaja: Bivši trener Partizana preuzima Maribor?

Igor Duljaj je uspješno vodio Partizan, a sada će mu biti potrebno i malo sreće da ugasi požar u Mariboru.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji fudbaler i trener Partizana Igor Duljaj blizu je novog angažmana! Ovog puta to neće biti neki od klubova u Superligi Srbije, već će raditi u regionu - i to u jednom od najvećih klubova Slovenije, Mariboru.

Kako prenose mediji iz Slovenije, ali i Sport Klub, Duljaj bi već u četvrtak popodne ili u petak mogao da postane novi trener slovenačkog velikana. U tom klubu od danas vlada haos, jer je na timskom treningu trener Radomir Đalović dobio udarac, kada je pokušao da spriječi fizički ukob dvojice igrača - Tetea i Rekika.

Radomir Đalović je odmah saopštio čelnicima kluba da napušta posao na kojem se zadržao veoma kratko. Bivši fudbaler Crvene zvezde vodio je Maribor na tri meča i upisao isto toliko pobjeda, ali neće ostati u Sloveniji zbog sukoba koji se dogodio. Smatra crnogorski stručnjak da je izgubio kontrolu nad ekipom, a vidjećemo da li Duljaj može da kontroliše haos u klubu.

Posao u Mariboru bio bi treći samostalni za Igora Duljaja, pošto je ranije vodio Partizan i Teleoptik, razvojni tim crno-bijelih. Kao pomoćni trener radio je u stručnom štabu Aleksandra Stanojevića i Save Miloševića, ali i Paula Fonseke u Šahtjoru iz Donjecka - gdje je proveo mnogo godina igračke karijere.

Duljaj bi u Mariboru imao veoma težak zadatak - prvi naredni meč je u gostima protiv Celja, koje je trenutno ubjedljivo na vrhu tabele. Celje ima 25 osvojenih bodova iz devet odigranih mečeva, odnosno osam pobjeda i samo jedan remi. Maribor je na drugom mjestu sa 17 bodova, koliko ima i trećeplasirani Koper.