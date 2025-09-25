Skandal u Mariboru: Fudbaler udario Radomira Đalovića na treningu

Po svemu sudeći, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radomir Đalović odmah će napustiti mjesto trenera u Mariboru, zbog tuče na treningu.

Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radomir Đalović (42) nalazi se u najčudnijem trenutku svoje karijere. Nakon što je prošle sezone osvojio oba trofeja u Hrvatskoj sa Rijekom, pa zatim izborio grupnu fazu u Evropi sa tom ekipom, dobio je otkaz zbog loših rezultata. Ubrzo se preselio u Maribor i upisao tri pobjede na početku mandata, ali... Sada bi mogao da napusti klub zbog dobijenog udarca.

Razlog nisu rezultati, već tuča koja se dogodila na treningu i čiji je dio sasvim slučajno bio. Iz Slovenije stižu oprečne i kontradiktorne izjave, ali otprilike može da se rekonstruiše sve što se desilo na treningu jednog od najboljih timova u zemlji. Glavni akteri bili su fudbaleri Omar Rekik i Benžamen Tete.

Kako prenose mediji u Sloveniji, njih dvojica su se sukobili na treningu, a kada je Đalović pokušao da se umiješa i prekine sukob, dobio je udarac. Crnogorski stručnjak imao je najbolju namjeru, da dvojicu fudbalera koji važe za najveće zvijezde spriječi da učestvuju u ozbiljnijem fizičkom sukobu.

Jedni izvori tvrde da je Radomir Đalović sasvim slučajno zaradio udarac, odnosno da je bio kolateralna šteta u sukobu. Ima i onih drugih, koji kažu da se nije samo na tome završilo, odnosno da je jedan od dvojice fudbalera namjerno nasrnuo baš na talentovanog trenera dovedenog da pokrene Maribor nakon lošijeg starta sezone.

Takođe, postoje dvije priče o ishodu ovog sukoba. Po jednoj su se obojica fudbalera ubrzo pojavili u kancelariji Radomira Đalovića i uputili izvinjenje zbog ponašanja, a po drugoj se Radomir Đalović pojavio u kancelariji čelnih ljudi kluba i najavio da odlazi. Navodno, on nema namjeru da vodi ekipu u narednom periodu - bez obzira na to da li je sam krivac za "gubitak" svlačionice ili je ovo isključiva greška fudbalera.

Ostaje da se vidi kako će Maribor reagovati na sva ova dešavanja, odnosno šta će biti sankcije za uključene fudbalere. Inače, Rekik i Tete spadaju među najbolje igrače kluba. Omar Rekik je svojevremeno igrao za mlađe kategorije Fejnorda, Mančester sitija, PSV-a, Olimpika iz Marseja, Herte i Arsenala. U seniorskoj konkurenciji igrao je za Spartu iz Roterdama, Vigan i Servete, uvijek kao pozajmljeni fudbaler Arsenala. Benžaman Tete ponikao je u rodnoj Gani, a u Evropi je igrao za Standard Lijež, Slovacko, Bohemijans, Spartu iz Praga, Malatiju, Hal i Mec. Ima i sedam nastupa za reprezentaciju Gane.