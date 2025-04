Bivši napadač Zvezde pred titulom u Hrvatskoj, ali digao glas nakon prozivki!

Radomir Đalović je digao glas poslije tvrdnji, nakon prolaska Rijeke u finale Kupa, da njegov tim ne igra dovoljno dobro.

Rijeka je golom Tonija Fruka u 85. minutu savladala Istru 1:0 i prošla u finale Kupa u Hrvatskoj, a nakon te utakmice vrlo emotivan nastup imao je nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Radomir Đalović. Crnogorski stručnjak koji je na početku sezone zamijenio Željka Sopića nije bio zadovoljan kada je čuo kritike na račun svog tima.

"Ko će da te pita sad ako osvojiš kup kakva je bila igra u polufininalu protv Istre? Pa niko, je l' tako?", počeo je Đalović nakon pobjede koja je njegovoj ekipi osigurala susret sa Slaven Belupom iz Koprivnice u dvomeču finala. Ipak, iako su mnogi bili nezadovoljni igrom, nekadašnji špic mlade reprezentacije SCG nije smatrao da je to tako.

Bio je vrlo emotivan i izložio je jasno novinarima šta se sve dešavalo tokom sezone. Tokom ove sezone klub je ostao bez Marka Pašalića, Franja Ivanovića, Nika Galešića, Nediljka Labrinovića, Veldina Hodže, Ivana Smolčića, Marka Pjace, Horhea Obregona, Antona Krešića, Mateja Mitrovića....

"A ja mislim da je bila igra dobra, a zašto? Zato što su ginuli jedan za drugog, zato što su bili na svakom duelu, zato kad je Istra imala šansu uklizavali su po trojica. Ok, nije išlo u nekim trenucima utakmice i ja se slažem, ja sam svjestan toga. A šta ja sad treba da kažem. Top su odigrali, ušli su u finale i to je to, idemo dalje. I ja sam svjestan svega i ja sam uvijek realan. Uvijek sam realan. Kao što sam realan da je u Koprivnici u prvih pola sata trebalo da vodimo 3:0, je l' tako? Isto tako. Isto sam tako danas maknuo Čopa i stavio Fruka, je l' tako bilo u Koprivnici? Ko je dao gol danas? Samo se gleda sa jedne strane, a pet puta kada je Fruk riješio utakmicu, kada smo iste stvari radili da dobijemo još agresivnosti..."

Rijeka je ove sezone i dalje u trci i za šampionsku titulu, pošto su nakon 27 kola drugi na tabeli. Hajduk na prvom mjestu ima 51 bod, Rijeka je druga sa 50, a na to drugo mjesto su pali nakon poraza od Slaven Belupa u prethodnom kolu. Ipak, s obzirom na sve što se deđavalo, veliki je to uspjeh.

"Pričamo realno. Ogroman uspjeh, ponovili smo uspjeh od prošle godine. Ljudi nama je otišlo koliko igrača? Pa nama su otišla tri najbolja igrača na zimu. Nama je kad sam ja došao otišao Franjo Ivanović koji je najbolji igrač belgijske lige. Otišao je Hodža, pa su sada otišli Pašalić koji je najbolji u MLS-u, Smolčić koji igra u Komu, Gale u Dinamo. Čovječe božiji, vi zaboravaljate neke stvari", rekao je Đalović.

Ko je Radomir Đalović

Rođen je u Bijelom Polju i počeo je u Jedinstvu, a onda je 2000. otišao u Crvenu zvezdu. Tu se zadržao godinu dana i potom otišao u Železnik, a odatle se zaputio za Hrvatsku. Igrao je za NK Zagreb četiri godine i bio jedan od najboljih igrača tima, da bi se potom preselio u Arminiju, pa u Kajzeri.

Za Rijeku je igrao u sezoni 2007/08, a onda i od 2009. do 2001. Igrao je i za Rapid, Amkar, u mnogim azijskim klubovima kao i u crnogorskoj ligi za Budućnost, Rudar, OFK Titograd i Grbalj sve do 2020. Nastupao je za U21 tim Srbije i Crne Gore, pa za A selekciju Crne Gore od 2007. do 2011. Angažman u Rijeci mu je prvi samostalni trenerski posao.

