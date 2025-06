Bosna će igrati ABA ligu, a možda i jedno evropsko takmičenje!

Bosna će ipak igrati u ABA ligi!

Izvor: MONDO/Sport1/Sanel Konjhodžić

Predsjednik KK Bosna Dubravko Barbarić je na današnjoj press-konferenciji potvrdio da će „studenti“ naredne sezone igrati u ABA ligi, ali i da se razmišlja o nastupu u jednom evropskom takmičenju.

„Imamo sjajne brendove u Sarajevu kao FK Sarajevo i FK Željezničar. Imamo jedinstven slučaj da imamo tri sportska superbrenda. To mnoge države u regiji nemaju i to trebamo iskoristiti. Titule su bile od početka naš duh. Odmah kada sam došao u Bosnu, rekao sam da Bosna nije klub koji je napravljen da ne ide na titule. To tako jeste i to je naš duh od početka. Ove sezone smo igrali tri finala, između ostalog zbog tog pristupa, a osvojili jedan trofej. U posljednje dvije sezone, četiri finala. Posebno me raduje da ćemo za nekoliko dana igrati juniorsko finale BiH. Dakle, u dvije godine je napravljen ogroman iskorak. Puno smo toga napravili u tišini. Primijetili smo bosnašku euforiju, to smo vratili, vratili smo publiku, titule i vjeru mladićima da mogu pobjeđivati. Ima puno toga u odgoju današnje djece, da mi ne možemo, da se ne usudimo“, rekao je Barbarić, a prenosi Sport1.

Glavni problem je bila infrastruktura, a potvrđeno je da će utakmice ABA lige biti igrane u Zetri.

„Bilo je puno sastanaka, ovo je stresno, ja sam na to naučio. Radili smo i postigli načelne dogovore. Prva stvar je bila vezana za dvoranu. Infrastruktura dvoranska u Sarajevu je loša, to moramo priznati da bi na tome radili. Druga stvar koja je bila važna jeste budžet, jer mi ulazimo u ozbiljno takmičenje. Da se razumijemo, to je privatna liga, kao što je većina današnjih evropskih liga privatno. Dvanaest vlasnika, određeni uvjeti i jedna je to od najjačih liga u Evropi“, naveo je prvi čovjek sarajevskog kluba.

Od toga da neće igrati ABA ligu, stigli smo do toga da „studenti“ razmišljaju o nastupu i u Evropi, tačnije u jednom FIBA takmičenju.

"Moramo biti svjesni da će biti tri evroligaša i tri Eurokup ekipe. I mi razmišljamo o jednom FIBA takmičenju. Naši ciljevi su od početka bili visoki, bilo je to uz podršku Kantona Sarajevo i uz zajednički dogovor. Sada smo došli u fazu u koju su došli mnogi klubovi. Uključenje Vlade FBiH je dobro došlo i došli smo brzo u fazu, uz malo drame i povike, da se cijela vijest odmah proširila. Da je Ilirija odustala od takmičenja u ABA ligi, vijest bi trajala pet do 10 minuta. Kada Bosna odustaje, vidimo kako je to snažan brend. Bilo je puno povika, a kada ih ima toliko, onda će biti i publike. Osnova za finansiranje svega opet trebaju biti lokalna zajednica i entitetski nivo, jer znamo da drugi entitet podržava svoj klub. Prvi nastup nakon dugo vremena koji će imati zastavu BiH na svom dresu, što nije zanemarivo. Hvala svim akterima ovih brzih razgovora i izvinjenje cijeloj javnosti“, poručio je Barbarić.