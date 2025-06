KK Bosna, FK Sarajevo i FK Željezničar apelovali na kantonalnu vlast: Upućen zahtjev za povećanje finansijske pomoći

Tri kluba su se oglasila zajedničkim saopštenjem.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

KK Bosna, FK Sarajevo i FK Željezničar uputili su zajednički zahtjev Vladi i Skupštini Kantona Sarajevo za finansijsku podršku u predstojećoj takmičarskoj sezoni.

Zajedničko saopštenje, u kojem su iznesena četiri zahtjeva, prenosimo u potpunosti.

"Na temelju činjenice da su KK Bosna, FK Sarajevo i FK Željezničar osvojili titule i ostvarili značajne sportske rezultate, uključujući plasman na međunarodna takmičenja u sezoni 2025/2026, te da će predstavljati Grad Sarajevo i Kanton Sarajevo na regionalnoj i evropskoj sportskoj sceni, a imajući u vidu proklamovanu politiku Kantona Sarajevo da nagrađuje sportske kolektive koji ostvaruju vrhunske sportske rezultate, upućujemo sljedeće zahtjeve:

1) Da Vlada i Skupština Kantona Sarajevo hitno pokrenu proces rebalansa usvojenog budžeta za 2025. godinu, s ciljem povećanja izdvajanja za vrhunski sport.

2) Da se iz budžeta Kantona Sarajevo za 2025. godinu izdvoji najmanje 0,5% ukupnog usvojenog budžeta s jasnom namjenom direktne i sistemske finansijske podrške za KK Bosna, FK Sarajevo i FK Željezničar, kako bi bili konkurentni u predstojećim međunarodnim i domaćim takmičenjima.

3) Da se sredstva rasporede transparentno i proporcionalno.

4) Da se ovaj zahtjev razmotri po hitnoj proceduri, najkasnije u roku od 15 dana, kako bi klubovi imali neophodno vrijeme za planiranje, pripreme i osiguranje osnovnih uslova za konkurentno i dostojanstveno učešće u međunarodnim takmičenjima.

Sarajevo mora stajati iza svojih sportskih ambasadora!

Međunarodni nastupi klubova iz Sarajeva nisu individualna inicijativa – oni su rezultat višegodišnjeg rada, sportskih uspjeha i posvećenosti zajednici. Takvi rezultati zahtijevaju stratešku podršku institucija, odgovorno upravljanje javnim sredstvima i jasno prepoznatu važnost sportskog predstavljanja glavnog grada.

Drugi gradovi u regiji ulažu višestruko veća sredstva u svoje vrhunske sportske kolektive, svjesni da sport donosi ne samo promociju, već i ekonomski, društveni i identitetski značaj za cijelu zajednicu. Vrijeme je da i Sarajevo učini isto!

To nije privilegija – to je odgovornost – to je naša čast i ponos!"

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)