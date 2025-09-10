"Luka Dončić nije lider, loš je primjer ostalima": Nijemci ne biraju sredstva, provlače Slovenca kroz blato

Njemački medij žestoko kritikovao kapitena Slovenije Luku Dončića.

Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Košarkaške reprezentacije Slovenije i Njemačke odmeriće snage u četvrtfinalu Eurobasketa, a meč je na programu od 20 časova. Nije pretjerano reći da "panceri" imaju daleko bolji tim, ali mnogo toga će zavisiti od inspiracije jednog čovjeka - Luke Dončića. As Lejkersa dominira u svim segmentima igre i pomjera granice iz utakmice u utakmicu.

Ipak, njemački mediji, tačnije "Di Velt" sa dosta nepoštovanja piše o slovenačkoj zvijezdi. Između ostalog navode da nema liderske vještine, da je narušio svoje tijelo pićem i cigaretama, kao i da "neodgovorno troši svoj talenat".

"Uspjeh u sportu zasniva se na tri stuba: talentu, treningu i disciplini. Osim, naravno, ako niste Luka Dončić", stoji u tekstu Luca Vekenera, sportskog urednika "Di Velta".

On priznaje slovenačkoj zvijezdi da je izuzetno talentovan, pravi mađioničar, ali ga optužuje da "neodgovorno troši svoj talenat", da mu "nedostaje disciplina, hronično kasni i svojim ponašanjem daje loš primjer timu. Nedostaju mu liderske osobine i stoga se nikada neće izdići iznad svog trenutnog statusa spektakularnog mađioničara", navodi se.

Takođe je naveo glasinje o Dončićevim navodnim manama, pijenju, prekomjernom pijanstvu i pušenju, i istakao probleme sa fizičkom spremnošću. Pomenuo je i optužbe za prekomjernu težinu, koje su koristili i Dalas Maveriksi kada su ga trejdovali u Lejkerse. Vidjećemo da li će Luka uspjeti da demantuje Nijemce već u narednom meču, a NBA kritičare u novoj sezoni.

"Uvijek će biti provokacija"

Selektor Slovenaca Aleksandar Sekulić prokomentarisao je ove provokacije. "Nemam odgovor. Ne znam ko je to rekao, ako jeste, ali uvijek će biti provokacija na terenu i van njega. Kada imate tako dominantnog igrača kao što je Luka, žele da zaustave Luku u ovom prvenstvu legalnim i nedozvoljenim obaranjima, zaista su agresivni, stalno dobija udarce, čak i u posljednjoj utakmici. Važno je da ostane smiren i da uz sebe ima saigrače koji će moći da ga zaštite“, rekao je Sekulić.

Polako izrasta u lidera i pozitivno utiče na tim koji je već daleko dogurao na evropskoj smotri uprkos lošem pripremnom periodu. "Luka sazrijeva, moramo zapamtiti da je u NBA došao veoma mlad i odmah je obarao rekorde. Sada ulazi u svoje najbolje godine i jedna od tih stvari je njegova razboritost i vođenje tima ne samo na terenu već i van njega. On zaista pozitivno utiče na tim, želi da pobjeđuje uvijek i svuda i na taj način tjera i ostale momke da zaista daju svoj maksimum i da se drže zajedno do kraja“, dodao je trener.

