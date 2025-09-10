logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Luka Dončić nije lider, loš je primjer ostalima": Nijemci ne biraju sredstva, provlače Slovenca kroz blato

"Luka Dončić nije lider, loš je primjer ostalima": Nijemci ne biraju sredstva, provlače Slovenca kroz blato

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Njemački medij žestoko kritikovao kapitena Slovenije Luku Dončića.

nijemci napali luku doncica los je lider pusi i pije Izvor: EPA/TOMS KALNINS

Košarkaške reprezentacije Slovenije i Njemačke odmeriće snage u četvrtfinalu Eurobasketa, a meč je na programu od 20 časova. Nije pretjerano reći da "panceri" imaju daleko bolji tim, ali mnogo toga će zavisiti od inspiracije jednog čovjeka - Luke Dončića. As Lejkersa dominira u svim segmentima igre i pomjera granice iz utakmice u utakmicu.

Ipak, njemački mediji, tačnije "Di Velt" sa dosta nepoštovanja piše o slovenačkoj zvijezdi. Između ostalog navode da nema liderske vještine, da je narušio svoje tijelo pićem i cigaretama, kao i da "neodgovorno troši svoj talenat".

"Uspjeh u sportu zasniva se na tri stuba: talentu, treningu i disciplini. Osim, naravno, ako niste Luka Dončić", stoji u tekstu Luca Vekenera, sportskog urednika "Di Velta".

On priznaje slovenačkoj zvijezdi da je izuzetno talentovan, pravi mađioničar, ali ga optužuje da "neodgovorno troši svoj talenat", da mu "nedostaje disciplina, hronično kasni i svojim ponašanjem daje loš primjer timu. Nedostaju mu liderske osobine i stoga se nikada neće izdići iznad svog trenutnog statusa spektakularnog mađioničara", navodi se.

Takođe je naveo glasinje o Dončićevim navodnim manama, pijenju, prekomjernom pijanstvu i pušenju, i istakao probleme sa fizičkom spremnošću. Pomenuo je i optužbe za prekomjernu težinu, koje su koristili i Dalas Maveriksi kada su ga trejdovali u Lejkerse. Vidjećemo da li će Luka uspjeti da demantuje Nijemce već u narednom meču, a NBA kritičare u novoj sezoni.

"Uvijek će biti provokacija"

Selektor Slovenaca Aleksandar Sekulić prokomentarisao je ove provokacije. "Nemam odgovor. Ne znam ko je to rekao, ako jeste, ali uvijek će biti provokacija na terenu i van njega. Kada imate tako dominantnog igrača kao što je Luka, žele da zaustave Luku u ovom prvenstvu legalnim i nedozvoljenim obaranjima, zaista su agresivni, stalno dobija udarce, čak i u posljednjoj utakmici. Važno je da ostane smiren i da uz sebe ima saigrače koji će moći da ga zaštite“, rekao je Sekulić.

Polako izrasta u lidera i pozitivno utiče na tim koji je već daleko dogurao na evropskoj smotri uprkos lošem pripremnom periodu. "Luka sazrijeva, moramo zapamtiti da je u NBA došao veoma mlad i odmah je obarao rekorde. Sada ulazi u svoje najbolje godine i jedna od tih stvari je njegova razboritost i vođenje tima ne samo na terenu već i van njega. On zaista pozitivno utiče na tim, želi da pobjeđuje uvijek i svuda i na taj način tjera i ostale momke da zaista daju svoj maksimum i da se drže zajedno do kraja“, dodao je trener.

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:44
Murić pobedio Dončića i dobio opkladu
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić
Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Luka Dončić košarka Slovenija Njemačka Eurobasket 2025

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC