Košarkaš Kameron "Kem" Džonson svjestan da za sada nije opravdao povjerenje Denvera i da nije prava pomoć Nikoli Jokiću.

Izvor: magn Images / ddp USA / Profimedia

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123), iako tim iz Kalifornije važi za jedan od najslabijih u ovoj sezoni. Nikola Jokić je ponovo bio spektakularan, pratili su ga Džamal Marej i Kem Džonson, ali to nije bilo dovoljno da se nadoknadi izostanak Kristijana Brauna i Arona Gordona. Jasno je i igračima tima iz Kolorada da su propustili veliku šansu za pobjedu.

Posebno je važna izjava Kema Džonsona, koji na početku sezone igra nešto ispod očekivanja. On je postigao 20 poena na meču protiv Sakramenta, ali i istakao u prvi plan da osjeća krivicu jer ekipa nije pobedila uprkos impresivnoj partiji koju je prikazao najbolji košarkaš na svijetu.

"On je nevjerovatan. Osjećam se krivim zbog partija koje pruža, a mi ne uspjevamo da dođemo do pobjede. Dao je sve od sebe, igrao je snažno, proveo mnogo minuta na parketu i uradio toliko toga. Postigao je 44 poena kao da je to najnormalnija stvar. Utakmice sa takvim učinkom bi trebalo da se dobijaju", rekao je Kem Džonson, koji je pred početak sezone stigao u Denver.

Vidi opis Kameron Džonson ne igra dobro za Denver: "Osjećam krivicu zbog Nikole Jokića" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Kameron Džonson ove sezone prosječno bilježi 9,4 poena, 3,1 skoka i 2,2 asistencije po meču, a mnogi smatraju da je bila greška dovesti baš njega. Denver je između dvije sezone gledao kako timu da obezbedi novu energiju, pa je u Bruklin poslao Majkla Porter Džuniora, a to mu je omogućilo da pored Džonsona kojeg su dobili u razmjeni potpišu i dva slobodna agenta - Brusa Brauna i Tima Hardaveja Džuniora.

Džonson za sada nije opravdao povjerenje novog tima, dok Majkl Porter Džunior igra impresivno u Bruklinu. Istina, on je sada prva napadačka opcija tima koji ima veliki broj poraza u uvodnoj fazi sezone, ali ne sme ostati neprimjećeno da prosječno upisuje 24,8 poena, 7,7 skokova i 3,1 asistenciju.