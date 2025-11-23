logo
"Svi koji su igrali za Srbiju su mi to rekli": Jokić prvi put progovorio o ljetu s reprezentacijom

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Nikola Jokić prvi put progovorio o letu s reprezentacijom Srbije na Eurobasketu 2025.

Nikola Jokić o ljetu sa reprezentacijom Srbije Izvor: DNVR Sports/X/Printscreen

Nikola Jokić odigrao je sjajnu utakmicu prethodne noći za Denver. Postigao je 44 poena i ušao je u istoriju NBA lige, po ko zna koji put, međutim bio je vrlo nezadovoljan partijom svojih saigrača. Nagetsi su odigrali potpuno neangažovano u odbrani, pravili su greške iz napada u napad, tako da je Sakramento na kraju slavio u "Bol areni" 128:123.

Nakon što je "naribao" saigrače iz Denvera, Jokić je na konferenciji za medije dobio i jedno pitanje na srpskom jeziku, tako da smo ga praktično prvi put čuli da je rekao bilo šta o reprezentaciji ovog ljeta.

Nikola Jokić protiv Sakramenta
Izvor: Youtube/@NBA

Osim da je "bilo, pa prošlo", Jokić se nijednom nije dotakao neuspjeha Srbije na Eurobasketu, osim sada u Denveru kada je upitan kako je ljeto sa državnim timom uticalo na stepen njegove forme. Kao što se moglo vidjeti, kod njega nema umora i djeluje bolje nego ikada: "Svi i prije mene ljudi koji su igrali za reprezentaciju govorili su da je to sjajna priprema za sezonu i da te uvede u takmičarsku formu. Vjerovatno je pomoglo", rekao je Jokić.

Pogledajte

00:43
Nikola Jokić o reprezentaciji Srbije
Izvor: YouTube/DNVR Sports
Izvor: YouTube/DNVR Sports

"Kad smo osvojili titulu prije dvije godine imao sam isto ljeto s reprezentacijom, tako da mislim da pomogne", prisjetio se Jokić, ali svestan je da igra ove sezone nije na tom nivou i to je morao da kaže svojim saigračima.

Podsjetimo, Srbija je na Eurobasketu ispala odmah u osmini finala protiv Finske iako je bila prvi favorit na turniru.

NBA rezultati 23. novembar:

Nikola Jokić Srbija NBA liga košarka

