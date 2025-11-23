Jokić ponovo ispisao istoriju NBA lige

Nikola Jokić našao se ponovo u statističkim knjigama NBA lige jer je ispisao istoriju kao najuspješniji centar svih vremena.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je fantastičnu utakmicu i prethodne noći, nastavivši tako svoju dominaciju u novembru, međutim to nije bilo dovoljno da Denver dođe do pobjede. Usljed povreda i umora, Denver je zaboravio da igra odbranu i izgubio je na svom parketu od Sakramenta 128:123.

Poenterski gledano, bila je ovo Jokićeva druga najbolja partija ove sezone - 44 poena (16/28), 13 skokova i sedam asistencija - međutim sigurno je ljut napustio parket jer mu je nebitno šta piše u statističkim kolonama, samo da li je pobijedio ili ne.

Međutim, navijači makar malo zadovoljstvo mogu da izvuku na osnovu toga što je Nikola Jokić i prethodne noći ispisao istoriju NBA lige, što mu se dešava makar jednom sedmično, ako ne i češće. Jokić je sada postao i najuspješniji centar u posljednjih 55 godina kada je u pitanju broj utakmica sa 40 i više poena, 10 i više skokova i pet ili više asistencija.

Dakle, to su brojke koje niko od centara nije uspjevao da bilježi toliko puta koliko je Jokić, a njemu polako to postaje i standardna statistika, da nam je postalo i normalno kada vidimo takve brojke po završetku utakmica Nagetsa.

Nažalost, kao i mnogo puta do sada, Denver je svojom lošom igrom i porazom "upropastio" Jokićevo ispisivanje istorije.

