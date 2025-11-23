logo
Vestbruk ubacio trojku, pa lajao na cijeli tim Denvera: Ovako im je odgovorio jer je otjeran

Goran Arbutina
Goran Arbutina
Košarkaš Rasel Vestbruk imao neobičan način da proslavi poene protiv Denvera.

Rasel Vestbruk lajao na klupu Denvera Izvor: X/Beastbr00k0/printscreen

Košarkaši Denver Nagetsa poraženi su od Sakramento Kingsa (128:123), a Nikola Jokić nije mogao sam da povuče ekipu protiv jednog od najslabijih timova u ligi. Sa druge strane, iskusni Rasel Vestbruk koji tek nekoliko sedmica nosi dres tima iz Kalifornije imao je veliki motiv da se dokaže.

Iako je u ovom trenutku jedan od najiskusnijih igrača u NBA, Vestbruk je pronašao dodatnu motivaciju, jer je prethodne sezone bio dio Nagetsa, koji nisu željeli da ga zadrže. Iako je imao sasvim pristojne partije, čini se da je tim iz Kolorada lako donio odluku da ga se odrekne, što im Rasel Vestbruk nije zaboravio - i zbog toga je tokom meča lajao na klupu gdje sjedi stručni štab i rezervni igrači.

Nakon što je početkom četvrte dionice ubacio trojku iz ugla za 104:98, Rasel Vestbruk se okrenuo ka klupi Denver Nagetsa i lajao u njihovom pravcu. To se izuzetno svidjelo Kristijanu Braunu, povrijeđenom igraču tima iz Kolorada, a i Vestbruk se nasmijao kada se pozicionirao za narednu odbranu svog koša. Pogledajte ovu situaciju:

Vestbruk je na terenu proveo gotovo 30 minuta i bio je jedan od najzaslužnijih za pobjedu Kingsa. Meč je završio sa 21 poenom, 11 asistencija i šest skokova, a imao je još i po jednu ukradenu loptu i udarenu blokadu. To je bilo daleko bolje nego što igra u dosadašnjem delu sezone, jer prosječno bilježi 14,1 poen, 6,9 skokova i 6,5 asistencija.

