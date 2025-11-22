Klipersi su prekinuli niz poraza i savladali Šarlot

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Klipersi su napokon prekinuli niz poraza, tako što su savladali Šarlot 131:116 na gostujućem terenu. Međutim, nije bilo prilike da kapitena reprezentacije Srbije Bogdana Bogdanovića da na terenu pomogne timu, ali je zato zablistao Džejms Harden koji je postigao nevjerovatnih 55 poena.

Klipersi su od početka nametnuli ritam, a posebno su dobro igrali u trećoj dionici koju su riješili u svoju korist rezultatom 34:25, što im je omogućilo i da susret završe lagodnom razlikom. Ipak, valjalo bi posebno spomenuti prvu četvrtinu u kojoj je Harden ubacio 27 poena, pošto je pogađao 75 odsto šuteva iz igre, za tri poena je šutirao 5-7, a za dva 4-5.

Vidi opis Harden prekinuo crni niz Klipersa, ali bez Bogdanovića: "Brada" ispisala istoriju nevjerovatnim rekordom Džejms Harden košarkaš Klipersa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: RONALD MARTINEZ / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Javier Rojas / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Luke Hales / Getty images / Profimedia Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: USA TODAY Sports / ddp USA / Profimedia Br. slika: 6 6 / 6 AD

Cjelokupna statistika koju je Harden zabilježio je takođe vrlo zanimljiva, pogodio je čak 10 trojki iz 16 pokušaja, odnosno 17 šuteva od 26 iz igre, što je 65 odsto. Nakon što je prvih 12 minuta završio sa nevjerovatnih 27 poena, Harden je ušao u istoriju pošto je izjednačio rekord franšize po broju poena u jednoj dionici, prije njega to je uspio Lu Vilijams 2018. u meču protiv Golden Stejta.

U ekipi pobjednika istakao se i Ivica Zubac koji je bio na korak od dabl-dabl učinka sa 18 poena i devet skokova. Na drugoj strani Kon Kupel je ubacio 26, a pratio ga je Brendon Miler sa 21, kao i Mils Bridž sa 19.

Međutim, ono što zabrinjava u igri Klipersa svakako su vrlo česti porazi koje bilježi ovaj tim. Iako je sastavljan od vrlo zvučnih imena, u novoj sezoni ima svega pet pobjeda i 11 poraza, što svakako nije dobar start ekipe Tajlera Lua.