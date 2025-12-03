logo
"Samo sam ja to imao i niko drugi": Majkl Džordan izgleda ne zna šta Jokić radi u Somboru

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Majkl Džordan ispričao detalje o svom ugovoru u NBA ligi istakavši da jednu klauzulu nije imao niko drugi sem njega. Izgleda da ne zna šta Nikola Jokić radi svakog ljeta u Somboru.

Majkl Džordan igrao basket na ulici Izvor: Dusan Milenkovic/ATAImages/YouTube/NBC/Screenshot

Najbolji košarkaš svih vremena Majkl Džordan nedavno je kritikovao modernu NBA ligu i njene zvijezde, a u novom segmentu iz intervjua iz "NBC" koji je sada objavljen objasnio je i koliko se stvari promijenilo od njegovih dana. Prema Džordanovim riječima, njega je uvijek "vukla" ljubav prema košarci i to je bilo gorivo koje je koristio iz dana u dan, da čak ni ugovorima nisu mogli da ga spriječe da je igra kada to poželi.

Između ostalog, Majkl Džordan je ispričao da je tokom igračkih dana u ugovoru imao specijalnu klauzulu po kojoj je mogao da igra košarku na ulici, sa običnim narodom, a Čikago i kasnije Vašington nisu mogli da ga otpuste zbog toga ni da se povrijedi.

"Ljubav prema košarci je osnova moje karijere. Moja ljubav je takva da sam recimo u ugovoru imao sljedeću stvar. Recimo, da se vozimo autom i vidimo negdje sa strane da se igra košarkaška utakmica - ja mogu da odem i igram tu utakmicu. Bez problema. Čak i ako se povrijedim, moj ugovor je i dalje garantovan“, rekao je Džordan i poentirao.

"Volim košarku toliko da nikada ne bih dozvolio da mi neko oduzme priliku da igram", rekao je Džordan i istakao da misli da sad u NBA ligi nije takva situacija, poručivši da niko sada ne traži takve stvari u ugovoru - niti igra van utakmica.


"Igrači vjerovatno ne igraju. Sada imaju individualne treninge. Idete da šutirate 100 ili 1.000 šuteva. Meni je bilo korisno da igram košarku, čovjek na čovjeka. To je ono što si radio. To je ono uz šta si odrastao", naglasio je Majkl Džordan koga nikada nisu mogli da spriječe da u nekom kvartu "uskoči" na teren i zaigra protiv svojih navijača, po cijenu povrede.

Da nije Džordan zaboravio Jokića?

Iako je u svom obraćanju pre svega mislio na američke košarkaše, koji su se "ulijenili" i ne miješaju se sa "običnim narodom", možda treba podsetiti da je Nikola Jokić svakog ljeta kada dođe u Srbiju na košarkaškim terenima.

Obožava da igra na terenima u Somboru na kojima je odrastao i Denver mu nikada nije pravio problem oko toga, štaviše njima je samo u početku bilo bitno da Jokić tokom ljeta radi na svojoj fizičkoj spremi - što je sada doveo do savršenstva jer ga u mjesecima odmora prate i treneri za fizičku spremu. Prije svega Felipe Ajnenberger koji je godinama s njim.

Nikola Jokić igra košarku u Somboru
Izvor: YouTube/NBA ACTION

I ne samo to, Nikoli Jokiću je dozvoljeno i da ide na raftinge, da skače sa stijene, da uživa punim plućima na odmoru, možda i bez dodatne klauzule u ugovoru - samo na povjerenje koje je zaslužio prethodnih godina.

Osim njega, znamo i da je Čet Holmgren volio da zaigra basket u kraju, međutim iz Oklahome su ga savjetovali da to ne radi. Zbog povrede koju je zadobio na utakmici profesionalaca i amatera, Holmgren je preskočio svoju čitavu prvu sezonu u NBA, ali mu je klub oprostio i prošle sezone su zajedno osvojili šampionski prsten.

