"Gledam Jokića i ne sviđa mi se šta vidim": Sa Džordanom osvajao titule i drago mu što danas ne igra

Legendarni NBA trojkaš Kreg Hodžis kritikovao je današnju košarku i način na koji je igrao najbolji igrači svijeta, Nikola Jokić i Luka Dončić.

Legendarni NBA trojkaš Kreg Hodžis (64), član šampionskog tima Čikago Bulsa sa Majklom Džordanom, objasnio je zašto ne voli današnju košarku.

"Drago mi je što sam igrao kada sam igrao. Iz mog ugla, bila je to više kohezivna, formalizovana košarka. Govorim to iz ugla da je to bila više igra po pozicijama", kazao je on u podkastu "All the smoke".

Hodžis je igrao od 1982. do 1992. godine u NBA ligi, bio je šampion sa Džordanovim Bulsima 1991. i 1992. godine, a pobjednik takmičenja u brzom šutiranju trojki tri godine zaredom, od 1990. do 1992.

"Danas mi djeluje da je NBA košarka igra bez pozicija. Ako možete da vodite loptu, onda ćete to i raditi, nevezano za to koliko ste visoki. Ako pogledajte Jokića i Luku, oni to rade"

"Ako možeš da šutiraš, šutiraćeš koja god da si pozicija", dodao je Met Barns.

"Da vidim Stefa Karija u tadašnjoj košarci"

Hodžis smatra da je košarka osamdesetih bila suštinski drugačija u odnosu na sadašnju. U to vrijeme igrao je za Kliperse, Bakse i Finiks Sanse do povratka u rodni Čikago 1988. godine.

"Svi smo znali da igramo, znali smo sa loptom, ali igralo se na način na da sam morao da pogledam prvo visokog igrača, pa onda da pogledam 'spolja'. Ako sam visok 188 centimetara, moram da pogledam prvo onog od 205 centimetara", rekao je on.

Smatra da bi se najbolji trojkaš svih vremena Stef Kari namučio u ondašnjoj igri.

"Volio bih da vidim Stefa Karija da pokuša da igra sa tadašnjim visokim igračima. Oni bi uhvatili loptu i pogledali te u stilu: 'Ne, ne, vrati se ovdje mladiću, drži tu loptu i čekaj da dođem dole'. To si dobijao kada si dolazio u ovu ligu kao ruki", dodao je on.

Nosio pismo Džordžu Bušu, bio odstranjen iz lige

Kreg Hodžis poznat je i zbog svog aktivizma, zbog toga što je nosio tradicionalnu nošnju u posjeti Beloj kući nakon osvajanja titule sa Bulsima, kao i zbog pisma koje je uručio Džordžu Bušu starijem 1991.

Tražio je početkom devedesetih od Majkla Džordana i Medžika Džonsona da Lejkersi i Bulsi ne izađu na teren u zanak protesta zbog prebijanja Rodnija Kinga u brutalnoj akciji policije u Los Anđelesu. Ipak, oni su ga odbili.

Sezonu nakon posjete Bijeloj kući i nošenja pisma za Buša nije mogao da nađe klub, pa je 1996. godine tužio NBA ligu i tražio 40 miliona dolara zbirno od svih 29 timova, smatrajući da je odstranjen zbog svog aktivizma.

"Kobi me je pitao za Džordana"

Nakon velike karijere, završene u Evropi, gde je igrao za Kantu, Galatasaraj i švedski Jamtland, Hodžis je postao trener. Najprije je od 1994. do 1996. trenirao koledž Čikago stejt, a potom je šest godina, od 2005. do 2011, bio u stručnom štabu Los Anđeles Lejkersa, u kojem je blisko sarađivao sa Kobijem Brajantom.

"Bio sam četiri i po sezone sa Džordanom i nikad nije izgubio 'kamikaze' na treningu. Mislio sam da mogu da trčim cijeli dan, imao sam neku brzinu, ali nije to bila ni fer trka sa njim", kazao je on.

"Kobi se jednog ljeta oporavljao od operacije, bili smo u sali pred meč i rekao mi je 'Gledaj ovo Hodž'. I trčao je tako da se niko nije zagrijavao, svi su gledali samo njega. To je taj mentalitet. U avionu me je pred prvi zajednički trening zamolio da razgovaramo i pitao me - kako je Džordan činio igrače boljim? Onda bismo otišli na trening i bilo je kao da gledam Majkla", dodao je Hodžis.

