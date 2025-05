"Trebalo je da dođe u Partizan": Bogdanović objasnio zašto je Jokić odbio crno-bijele

Bogdan Bogdanović je u ragovoru za medije iz Denvera otkrio kako se druži sa Nikolom Jokićem, dodao je i da ga nije baš volio na početku karijere, ali i to da je centar iz Sombora trebalo da zaigra za Partizan.

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović, trenutno rivali na terenu, a tokom ljeta, nadamo se, saigrači. Obojica imaju važne uloge u svojim timovima, trostruki MVP NBA lige je lider Denvera, dok je kapiten "orlova" u pobjedi svog tima u šestom meču bio zadužen za odbranu. Momci koji su se okitili bronzom na Olimpijskim igrama u Parizu 4. maja igraće odlučujući meč za prolaz u polufinale Zapadne konferencije, a to tada...

Bogdan Bogdanović imao je priliku da govori o Nikoli Jokiću, vremenu kad su se upoznali, a otkrio je i da je Nikola trebalo da dođe u Partizan... "The Denver Post" je prenio:

"Uvijek pokušavam da ga pobijedim. Morate to da napišete", ispričao je Bogdanović. Tom prilikom košarkaš iz Mirijeva ispričao je kako je njegov tim u trećem meču zamalo odnio pobjedu, jer je kapiten reprezentacije Srbije razmišljao kao Jokić.

Bogdan Bogdanović u dresu Klipersa

Kavai Lenard je bio na šutu za tri, dok su se ispod koša borili Ivica Zubac i Nikola Jokić. Ipak, malo mjesta je ostalo i za Bogdana Bogdanovića, koji se pojavio između njih dvojice i uhvatio promašaj saigrača. "Iskreno, naučio sam od njega da gdje god da se kreće, zna kako da se pozicionira za dobar skok", objasnio je Bogdanović.

Bogdanović je pogodio i njegov tim je poveo 97:96. Ostalo je istorija, Nikola Jokić je u maestralnoj završnici, kako je i sam rekao, ponovio potez Miloša Teodosića protiv Partizana, dok je nosio dres CSKA.

Da li se Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović druže?

Jokić i Bogdanović bili su lideri na terenu momcima iz reprezentacije Srbije. Čini se da nije bilo boljeg igrača za ulogu kapitena, ali boljeg igrača za lidera tima, od trostrukog MVP NBA lige. Ipak i tako sjajan tandem nije imao sreće u završnici polufinalnog meča protiv SAD, pa je poraz ostao bolan. Poslije osvajanja bronze na Igrama, prošle jeseni, Bogdanović je u razgovoru za "The Post" otkrio kako se tim nosio sa ovim problemima.

"Malo pričamo o utakmici, pa malo o životu. Naručimo nekoliko piva. Možda flašu vina. I razgovaramo... Biti tamo sa prijateljima pomaže vam da prođete kroz teške trenutke. U to vjerujemo." Ipak, dok traje intenzivni dio sezone, dvojica reprezentativaca nemaju mnogo vremena za druženje. "Razgovaramo tokom sezone. Sad smo profesionalci", objasnio je Bogdanović.

Ajzea Hartenštajn i Nikola Jokić
Nikola Jokić košarkaš Denvera

Jokić je trebalo da dođe u Partizan

Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović prvi put su odmjerili snage 2013. U tom periodu Bogdanović je ponosno nosio titulu zvijezde u uponu dok je bio u Partizanu, dok je Jokić igrao za Megu. "Trebalo je da dođe u Partizan da igra sa nama", prisjetio se Bogdanović, "ali je ostao u Megi jer je imao veću ulogu."

Ove nedjelje u razgovoru za "The Post" Bogdanović se prisjetio: "Dva puta smo igrali u pripremnim utakmicama, a dva puta tokom sezone. Nisam ga volio. Bio je šašav i nije pogađao šuteve. Samo je dodavao... Mogao je da postigne koš jedan na jedan i sve to. A, on je odabrao da se igra. To je dobra definicija. On se igrao, šalio se sa košarkom."