Nikola Jokić priznao da ne može protiv Ivice Zubca: "Natjerao me je da razmislim o svojim odlukama"

Srpski košarkaš Nikola Jokić nakon poraza u šestom meču govorio koliko je Ivica Zubac dobar igrač.

Košarkaši Denver Nagetsa propustili su priliku da eliminišu Los Anđeles Kliperse - poraženi su u šestom meču plej-of serije, pa se majstorica igra u noći između subote i nedjelje u Koloradu. Na tom meču moraćemo da vidimo još bolju partiju Nikole Jokića, najboljeg igrača u ligi i prve zvijezde Denvera. On će morati da pronađe rješenje za hrvatskog centra Ivicu Zupca.

Jokić je šesti meč završio sa 25 poena, osam asistencija, sedam skokova i tri ukradene lopte, ali to nije bilo dovoljno za pobjedu. Zapravo, po poenima, skokovima i asistencijama bio je daleko ispod svog prosjeka u ovoj sezoni - za to je kriv Zubac, kojeg je Nikola hvalio na konferenciji za medije. Kada neko tako dobro odradi posao, red je istaći njegove zasluge.

"On je bio veoma dobar. Veoma dobar. Natjerao me je da dovodim u pitanje svoje šuteve. Uvijek je bio tu. Defanzivno je bio veoma dobar. Imao je četiri blokade. Veoma dobar defanzivno", rekao je Nikola Jokić i dodao: "Pomislim da mogu da ga napadnem, ali je bio veoma dobar. Znate, on ima ogromno tijelo. Veoma se dobro kretao. Kao što sam već rekao, dovodio je u pitanje moje odluke".

Nikola Jokić je na ovom meču imao polovičan uspjeh u šutu, pošto je pogodio 11 od 22 pokušaja. Ipak, bilo je očigledno da se muči. Ivica Zubac je odlično branio reket i sprečavao najboljeg srpskog košarkaša da pogađa svoje omiljene šuteve - kada se zaleti ka košu sa spoljnih pozicija i protivnika unese pod obruč. Nije čudo što po brojnim statistikama baš Zubac najbolje brani svoj koš od Jokića.

Šta je Zubac govorio o Jokiću?

Srpski i hrvatski košarkaš imaju saradnju sa menadžerom Miškom Ražnatovićem, a svojevremeno su obojica igrali za Megu, odakle su krenuli ka NBA. Poznaju se već godinama, povremeno se druže u SAD, a kada se nađu na terenu to obavezno bude spektakl. O tome koliko je Jokić težak protivnik Zubac je govorio u rodnoj zemlji.

"Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, šta mu je najčešće, u koju stranu ide, šta voli da radi. Kad dođe utakmica nemaš mnogo vremena za razmišljanje. On je jedan od najtežih igrača za čuvanje. Cijelo vrijeme misliš da igraš dobru odbranu protiv njega, stalno misliš 'Dobro je, dobro je', a onda on zabije šut preko tebe, koji je pretežak. Ali, to su šutevi koje on pogađa. Jednostavno, kako Amerikanci kažu 'Dobra odrana, još bolji napad'. Teško možeš nešto bolje napraviti, ali on je stvarno toliko talentovan. Mislim da nema niko u NBA ko može njega čuvati 1 na 1. Kad ga udvajaš, sve vidi na terenu, ima 10 asistencija u prosjeku i uvijek će naći otvorenog igrača. Nekad je bolje da ti zabije četiri nego da podijeli 15-20 asistencija. Moraš da izabereš šta će te ubiti", rekao je Zubac u podkastu "Inkubator".

Kakve brojke bilježe Jokić i Zubac?

Ne može se reći da je Nikola Jokić odigrao neki loš meč u seriji protiv Klipersa, ali su njegove brojke za nijansu lošije nego u ligaškom dijelu sezone. Nakon što je postao tek treći košarkaš u istoriji sa tripl-dabl sezonom, Jokić u doigravanju bilježi prosječno 25,3 poena, 11,8 skokova i 10,5 asistencija.

Na drugom kraju terena je Ivica Zubac, koji je u ligaškom dijelu sezone imao prosjek od 16,8 poena, 12,6 skokova i 2,7 asistencija. Na mečevima protiv Denvera postiže 18,7 poena, uz 9,5 skokova i 2,3 asistencije. Važno je istaći da hrvatski košarkaš ima 1,2 blokade i 0,7 ukradenih lopti po meču, a baš zbog tih podataka je Jokićev najteži rival ove sezone.