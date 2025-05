Trener Denvera bjesnio zbog Nikole Jokića: "Rade šta hoće, jedva čekam da im vratimo istom mjerom"

Trener Denvera istakao je da je nad Jokićem igrana veoma čvrsta odbrana, a da se svega jedan faul dobio.

Denver je poražen u Los Anđelesu 111:105 i sada će tim iz Kolorada i Klipersi igrati sedmu utakmicu u kojoj će biti donijeta odluka o ekipi koja će proći u polufinale Zapada. Nikola Jokić je u ovom susretu upisao 25 poena, ali utisak je da nije bio na visini zadatka, makar onako kako smo navikli, pa je izostanak njegovih maštovitih rješenja koštala Denver. S druge strane, nad Jokićem je igrana veoma čvrsta igra, a svega je dobio jedan faul, o tome je trener Denvera Dejvid Adelman posebno govorio.

Meč je bio veoma jakog intenziteta, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, ali je onda domaći tim preuzeo inicijativu: "Ovo sam očekivao, da budem iskren. Ovo je djelovalo da će biti serija od sedam utakmica. Htjeli smo da završimo danas, ali to je izjednačena serija. Ima toliko dobrih igrača, momaka koji mogu da imaju svoj trenutak. Džamal (Marej) je imao svoju noć prije neko veče. Kavai (Lenard) i Džejms (Harden) su se dobro proveli večeras", započeo je trener Denvera.

Posebno je govorio o tome kako je nad Jokićem dosuđeno malo faulova. "Nikola je imao svoju noć, ali nad njim je izvršeno mnogo faulova. Nisam siguran šta se dešavalo večeras, ali je šutnuo samo dva slobodna bacanja sa tolikom količinom kontakta koji se tamo dešavao... Bilo je apsolutno ludo."

Dodao je Adelman da sa nestrpljenjem očekuje subotu, pošto će imati priliku da se revanšira rivalu. "Njima je bilo dozvoljeno da rade šta hoće. Tako da sam zaista uzbuđen zbog subote što ćemo moći da uradimo istu stvar sa njihovim najboljim igračima, jer ako je to fizička snaga sa kojom smijemo da igramo, mi ćemo reagovati na to i bićemo spremni za sedmu utakmicu."

Nema sumnje da je nad Jokićem igrana veoma čvrsta obrana, zbog toga centar iz Sombora nije uspijevao da izgradi šut za tri poena i Denver je bio u problemu. "U ovom meču je pogodio dvije trojke iz četiri pokušaja. Eron kreira trojke iz ugla, takve stvari, ali vjerovatno ćemo u subotu promijeniti taktiku, posebno kada je Zubac u reketu. Ipak, Nikola pokušava da bude najnesebičniji igrač koji može, u subotu mu je možda porebno malo više sebičnosti sa linije za tri poena."

"Ova utakmica me je malo podsjetila na treći meč. Vezali su seriju 23:14, ako o tome ne vodite računa onda gubite meč. Ali kad vodite računa o tome, mnogo puta je to samo razlika, ali mi jednostavno nismo organizovani tamo gdje bi trebalo da budemo. Rekao bih da smo u trećoj četvrtini igrali dobru odbranu, ali nismo pronalazili rješenja u napadu."

Prema mišljenju trenera Denvera njegov tim je odigrao dobru utakmicu, ali je nedostajala sreća... "Teško je kad uradite sve kako treba, a ne uspijete da dođete do poena. Zbog toga smo im dali mnogo posjeda. A četvrta dionica nas je potpuno ubila... Ostatak ovog meča je bio veoma izjednačen, u posljednjoj četvrtini smo uložili mnogo truda, ali moramo da budemo bolji tokom cijelog meča."

Ipak, kao glavna stavka ističe se to što će meč biti odigran u Koloradu. "Važno je to što imamo prednost domaćeg terena u sedmoj utakmici, to smo zaradili. Rekao sam momcima u svlačionici - zaslužili ste ovu priliku. Zaslužili ste da večeras pobijedite zbog načina na koji ste došli do preokreta od 3:2, ali sada imate priliku da pred svojim navijačima pobijedite. Cijele sezone se igra za to, dobili smo priliku i veoma smo uzbuđeni."

Trener Denvera prije svega vjeruje u svoj tim, a to mu omogućava i igra u četvrtoj i petoj utakmici na koje je ponosan: "Naša odbrana se zaista podigla, i natjerali smo ih da idu do koša i pokušaju da igraju individualno, što je dovelo do ispadanja i lakih koševa za nas. Uložili smo sav ovaj napor u to, nismo uspjeli, ali mislim da je to zamah za subotu. Vidio sam jako lošu treću četvrtinu, a pored toga i veoma izjednačenu košarkašku utakmicu. I osjećamo se kao da ako možemo da odigramo četiri četvrtine kao što smo radili, u petoj utakmici i u četvrtoj, ako možemo da to prenesemo, ponovimo na sedmu utakmicu, mislim da ćemo biti na dobrom putu."