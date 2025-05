Denver nemoćan kad Nikola Jokić ne dominira: Klipersi izjednačili u dramatičnoj završnici, odluka u sedmom meču

Klipersi su u šestom meču plej-ofa pobijedili Denver.

Izvor: Harry How / Getty images / Profimedia

Klipersi su sačuvali prednost domaćeg terena i pobijedili Denver 111:105. Odluka o ekipi koja prolazi u četvrtfinale Zapadne konferencije biće donijeta u sedmom meču, pošto je trenutni rezultat 3:3. Tim iz Kolorada nije ličio na sebe, a izostanak standardnih kreacija Nikole Jokića pokazao je da je Denver nemoćan bez njega. I pored toga Jokić je upisao 25 poena, ali je bilo teško odgovoriti razigranom Hardenu kojem su pomagali Lenard i naročito Pauel.

Čini se da je promašaj zicera Rasela Vestbruka u završnici odlučujuće dionice u potpunosti poremetio Denver. Na semaforu je stajao rezultat 107:101, Nikola Jokić je izborio skok u odbrani, pronašao samog saigrača, ali Vestbruk u kontri nije uspio da položi na koš i to je definitivno uticalo na čitav gostujući tim.

Početak meča nagovijestio je da će se igrati u serijama, obje ekipe su imale role u kojima su dominirale. Nikola Jokić bio je taj koji je vodio svoj tim i naravno, bez njega na terenu, Denver nije izgledao dobro. S druge strane, u timu Klipersa pomagali su svi - cijela druga četvrtina prošla je u znaku Hardena koji je bio nepogrešiv iz igre, Lenard je dao značajan doprinos, ali ne smije se izostaviti ni učinak koji su imali Pauel i Zubac, ali i Bogdan Bogdanović naročito u odbrani.

Klipersi su naročito dobro počeli treću dionicu, već do 31. minuta su imali prednost 74:66 i svaki pokušaj Denvera da se vrati u meč uspješno su gasili do tada. Lopta je uglavnom bila u rukama Jokića i očekivanja su bila da on iskreira, izmisli napad svog tima, dok su u domaćoj ekipi svi bili razigrani. Uspjeli su i Braun i Marej da daju doprinos i vežu četiri poena, ali ih je vrlo brzo sačekao odgovor - Pauel nije dozvolio da njegov tim posustane, pa je uspio da uđe u seriju.

Igra Denvera u potpunosti se raspala kad je u završnici treće dionice Nikola Jokić nekoliko puta bio zaustavljen u pokušaju da donese poene svom timu. Klupa tima iz Kolorada čak tri puta je reagovala tajm-autom u ovoj četvrtini, pa je tek nakon treće viđen pomak - igralo se koš za koš i Klipersi više nisu bili u seriji, ali zaostatak Denvera i dalje je bio preveliki (88:76).

Igralo se u nastavku koš za koš, ali bilo je teško odgovoriti raznovrsnosti Klipersa, naročito kad najbolji napad NBA lige jednostavno nije funkcionisao kako se očekivalo. Nikola Jokić je igrao u odlučujućoj dionici, ali nije bilo njegovih poena, umjesto toga Votson i Vestrbuk bili su ti koji su pogađali. Na kraju, Denver je i pored ne tako sjajne igre imao priliku da preokrene, ali je Vestbruk promašio zicer u kontri svog tima pri rezultatu 107:101.

Najefikasniji na meču bio je Džejms Harden koji je upisao 28 poena, ali je Kavai Lenard ostvario dabl-dabl učinak - 28 poena i 10 skokova, dok je Najdžel Pauel ubacio 24. Bogdan Bogdanović je meč završio sa šest poena i tri skoka, dok je iz igre šutirao 33 odsto. U poraženom timu Nikola Jokić je imao 25 poena, sedam skokova i osam asistencija, dok je Džamal Marej meč završio sa 21 poenom i po osam skokova i asistencija. Eron Gordon je postigao 19, a Kristijan Braun i Rasel Vestbruk po 14.