Jokić navukao trenera Klipersa na grešku života: "Zaustavimo ga na 13 poena, a onda se ovo desi"

Trener L.A. Klipersa Tajron Lu naredio je svojim igračima da apsolutni fokus bude na Nikoli Jokiću ne sluteći da nije kao druge NBA zvijezde koje će u takvim situacijama forsirati. Čitao je i otvarao parket za svoje saigrače.

Denver je pobijedio L.A. Kliperse (131:115) i poveo je 3:2 u seriji, što znači da je na još pobjedu od prolaska u polufinale Zapada što će biti "premija" za njih usled svih problema koje su imali. Ono što je posebno interesantno je da je Denver slavio u vrlo netipičnoj podjeli poena, gdje je Jokić bio tek peti strelac tima, što bi moglo da se pročita kao "loša partija" ili "dobra odbrana" Klipersa.

Međutim, trener kluba iz Los Anđelesa Tajron Lu shvatio je da je Jokić potpuno drugačiji od svih ostalih košarkaša u NBA ligi, pošto za razliku od toga da uđe u nervozu i svoj tim ubaci u loš ritam kada mu nije veče - uradi sve drugo što je do njega da drugi pokažu šta umiju. Tako je Jokić prevashodno "čitao" situacije na terenu i pronalazio svoje saigrače, tako da je uzalud bilo što su ga Klipersi "zaustavili" i probudili su Džamala Mareja.

"Igrali su sjajno. Zadržati Jokića na 13 poena i izgubiti je teško", smijao se kiselo Tajron Lu, a plakalo mu se kako je "prevaren" prethodne noći u Denveru: "Ali, da, tako su nas pobijedili. Ako brineš puno o Jokiću, ostali te pobijede, ali moram da kažem da je Džamal Marej bio sjajan".

Takođe, Tajron Lu je rekao da je Denver "isprašio po guzici" njegove igrače i da će morati mnogo bolje u Los Anđelesu, gdje je ubijeđen da će najvažniji biti šut za tri poena - uz pravilan ulazak u utakmicu, s energijom, a ne kao u posljednja tri duela.

Kako je Jokić odigrao protiv L.A. Klipersa?

Iako je Jokić upisao novi tripl-dabl, nije to statistika zbog koje "pada vilica" kao što je obično u pitanju. Jokić je imao "samo" 13 poena, 12 asistencija i 10 skokova, uz ukradenu i dve blokade. Važno je napomenuti da je rijetko šutirao, uglavnom su to bili teški šutevi i promašio ih je čak devet (4/13), ali njega to apsolutno ne zanima i samo ga zanima rezultat utakmice.

"To što smo "blicali" na njemu je pomoglo, igrao je Zubac dobro jedan na jedan sa njim, ali možda je bio i umoran Jokić", bile su riječi Tajrona Lua koji je svestan da je Jokić pročitao odbranu i odlučio da "otvori" koridore svojim saigračima.

Tako je Marej imao 43 poena, Gordon 23, Vestbruk 21, Porter 14, Braun 11...

Kad se igra šesti meč Denvera i Klipersa?

Serija se sada seli u Los Anđeles i u noći između četvrtka i petka od 4 ujutru ćemo gledati novi duel Klipersa i Nagetsa.