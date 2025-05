"Zubac je čudovište u odbrani": Trener Klipersa otkrio kako je Hrvat sačuvao Jokića

Trener Klipersa bio je ponosan na svog centra Ivicu Zupca zbog načina na koji je čuvao Nikolu Jokića.

Izvor: CAROLINE BREHMAN/EPA

Denver i Klipersi sastaće se 4. maja kako bi u sedmom meču odlučili koji tim će se plasirati u polufinale Zapadne konferencije. A, do tad košarkaški analitičari hvale Ivicu Zupca koji je maestralno odigrao plej-of mečeve, naročito jer trostuki MVP NBA lige Nikola Jokić u šestom meču nije imao, kako smo već navikli, tripl-dabl. Zbog učinka na terenu, Hrvat je dobio pohvalu i svog trenera Tajsona Lua.

Može se reći da je u ovom susretu Jokićev učinak bio ispod standarda, pa zbog toga jedan dio pohvala ide na račun Zupca. Hrvat je u ovom meču ubacio 10 poena, dok je iz igre šutirao 83 odsto. S druge strane, Jokić je ubacio 25, ali pažnju privlači činjenica da je svega četiri puta šutnuo za tri, ali trebalo bi i dodati to da samo dva puta šutnuo sa linije penala...

Tajson Lu o Ivici Zupcu Izvor: Youtube/@беатгуитар5604

Zubac je imao važnu ulogu u završnici meča, kad se od Jokića očekivalo da smisli rješenje za prethodne, brojne promašaje svog tima. Zbog toga je Lu posle pobjede i izjednačenja svog tima u plej-of seriji rekao: "Zu (Ivica Zubac) je bio čudovište u obrani. Bio je blizu Džokera (Nikole Jokića), nije mu davao prostora. To je važno jer ako se Jokić udvaja, to će ostaviti jednog slobodnog igrača, a ako ga jedan igrač ne čuva kvalitetno, on će pogoditi. Zu ga je odlično čuvao."

Trener Klipersa je još istakao: "Važna je bila disciplina koju je Zubac pri tome pokazao jer ga je sjajno čuvao uz samo dvije lične greške. Zu je bio na Jokiću stalno, pratio ga u stopu po terenu i u reketu, skakao s njim, ali bez puno faulova."

Kako je Jokić reagovao na igru Zupca?

Poraz Denvera i izjednačenje u plej-ofu sigurno ne prijaju Jokiću. Međutim, poslije poraza svog tima Nikola je iznio utiske o igri kolege na centarskoj poziciji u rivalskom timu. Često smo slušali kako Ivica Zubac hvali Srbina, a sada je Somborac uzvratio istom mjerom.

"On je bio veoma dobar. Veoma dobar. Natjerao me je da dovodim u pitanje svoje šuteve. Uvijek je bio tu. Defanzivno je bio veoma dobar. Imao je četiri blokade. Veoma dobar defanzivno", rekao je Nikola Jokić i dodao: "Pomislim da mogu da ga napadnem, ali je bio veoma dobar. Znate, on ima ogromno tijelo. Veoma se dobro kretao. Kao što sam već rekao, dovodio je u pitanje moje odluke."

Kako je Zubac govorio o Jokiću?

Ivica Zubac nije štedio riječi kad je govorio o Srbinu. Prema njegovom - Nikola je jedan od najtežih igrača za čuvanje. "Možeš ti gledati njegove poteze iz prethodnih utakmica, šta mu je najčešće, u koju stranu ide, šta voli da radi. Kad dođe utakmica nemaš mnogo vremena za razmišljanje. On je jedan od najtežih igrača za čuvanje."

Izvor: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

"Sve vrijeme misliš da igraš dobru odbranu protiv njega, stalno misliš 'Dobro je, dobro je', a onda on zabije šut preko tebe, koji je pretežak. Ali, to su šutevi koje on pogađa. Jednostavno, kako Amerikanci kažu 'Dobra odbrana, još bolji napad'. Teško možeš nešto bolje napraviti, ali on je stvarno toliko talentovan."

"Mislim da nema niko u NBA ko može njega čuvati jedan na jedan. Kad ga udvajaš, sve vidi na terenu, ima 10 asistencija u prosjeku i uvijek će naći otvorenog igrača. Nekad je bolje da ti zabije četiri nego da podijeli 15-20 asistencija. Moraš da izabereš šta će te ubiti", rekao je Zubac u podkastu "Inkubator".