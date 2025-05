Da li će pobijediti Jokić ili Bogdanović? Istorija NBA lige zna odgovor

U istoriji NBA lige čak je 152 puta odigrana sedma, odlučujuća utakmica.

Denver i Klipersi sastaće se u sedmoj utakmici plej-of faze Zapadne konferencije. Nikola Jokić i Bogdan Bogdanović odmjeriće snage u novom, ali ovog puta odlučujućem susretu o tome koji tim će se plasirati u polufinale... A kome dati prednost?

Dosad se u istoriji NBA lige 152 puta dogodilo da se igra sedmi meč, ako se izuzme period korone, četiri meča su bila odigrana u Orlandu i niko nije bio na domaćem terenu. Dakle, ekipa koja ima prednost dvorane u međusobnim susretima vodi 110:37, ali gostujući timovi su pobijedili osam puta u posljednjih 12 okršaja, te se istorija polako mijenja...

U ovu statistiku dodajemo i prošlogodišnji susret Denvera i Minesote u polufinalu konferencije, kad je tim iz Kolorada imao prednost domaćeg terena, ali je, na kraju, bio poražen. Sada će tim koji vodi Dejvid Adelnom imati priliku da popravi lošu reputaciju iz prošle sezone, a sudeći prema njegovim izjavama poslije meča u potpunosti je spreman da se revanšira Klipersima.

"Njima je bilo dozvoljeno da rade šta hoće. Tako da sam zaista uzbuđen zbog subote što ćemo moći da uradimo istu stvar sa njihovim najboljim igračima, jer ako je to fizička snaga sa kojom smijemo da igramo, mi ćemo reagovati na to i bićemo spremni za sedmu utakmicu", rekao je na konferenciji za medije.

Takođe, trebalo bi uzeti u obzir da je Denver uspio da preokrene zaostatak od 2:1 u seriji i povede 3:2.

Od čega će zavisiti pobjeda Denvera ili Klipersa?

U ovom susretu bilo je jasno da je domaći tim bio u boljem ritmu. U početku se igralo koš za koš, ali je treća četvrtina odnijela prevagu, pošto je Denver u prvih osam minuta postigao svega devet koševa... A šta su to Klipersi radili? Osim toga što su šuterski bili raspoloženi domaći tim je pronašao način da dobro sačuva Nikolu Jokića.

Uz to, trebalo bi i dodati da je nad Srbinom igrana veoma agresivna odbrana i da je svega dva puta šutnuo sa linije penala... Međutim, Klipersi su imali razigrane igrače, Džejms Harden je poveo tim, a kad je on posustao priključio se Kavai Lenard i na sve to Norman Pauel je imao izuteno važnu ulogu.

S druge strane, Denver je izgledao bezidejno bez Jokića na terenu. Promašili su mnogo zicera, posebno je zabolio onaj koji je promašio Rasel Vestbruk dva i po minuta prije kraja susreta, kad je zaostatak bio svega šest poena... Dakle, ono što će presuditi naredni meč biće pametno korišćenje lopti, što Denver u ovom susretu nije imao, ali biće važno i to da ostali igrači pomognu Jokiću.

Marej je imao sjajnu rolu u prvoj dionici, ali je poslije toga posustao, što se veoma odrazilo na igru tima. U trenucima kad Nikola Jokić nije mogao da se porbije do koša rivala, nije imao rješenje u napadu, jer mu ga drugi igrači nisu pružili...