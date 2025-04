"Nikola Jokić je pravi MVP kao Majkl Džordan, ne vara kao Rasel Vestbruk"

Poznati američki novinar Bil Simons smatra da je Nikola Jokić pravi MVP i da dominira kao Majkl Džordan. Naglasio je da se on ne služi "trikovima" koje je koristio Rasel Vestbruk, njegov saigrač.

Izvor: Twitter/Ringer/Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Čuveni američki sportski novinar i autor Bil Simons (55) rekao je da je glasao za Nikolu Jokića u izboru za MVP nagradu i da nije imao bilo kakvu dilemu oko toga. Uporedio ga je sa Majklom Džordanom i rekao da se Srbin ne služi "prljavim" stvarima i trikovima koje je njegov saigrač Rasel Vestbruk koristio u sezoni 2016/17, kada je postao MVP kao igrač Oklahome.

"Mislim da je to najbolja napadačka sezona koju sam vidio još od Majkla Džordana. To šta je uradio, iz utakmice u utakmicu, iz četvrtine u četvrtinu, sve što je uradio za taj tim... Nevjerovatno je da bude u Top 3 u broju poena, asistencija i skokova. Prosto ne mogu da vjerujem u to. I to bez nabijanja statistike i s'anja koja je Rasel Vestbruk radio 2017. godine, na primjer 'skloni ti igrača iz reketa da bih ja uhvatio skok'", rekao je Simons u svom podkastu na "Ringeru".

Čuveni navijač Bostona, autor "Knjige o košarci" i serijala o Seltiksima koji se sada emituje na HBO-u, naglasio je da nikad nije vidio bilo šta slično Jokićevoj igri ove sezone.

"Luka (Dončić) imao je prošle sezone loptu kod sebe skoro sve vrijeme. Ona je kod Jokića kada je neophodno, ali želi da se ona kreće, skoro kao da je hokejaš. Ponavljam, nikad nisam vidio to što je on uradio ove godine iz meča u meč. I možda više nikad nećemo vidjeti ništa slično tome", dodao je on.

Jokićeva statistika je za sva vremena

Izvor: MATTHEW STOCKMAN / Getty images / Profimedia

Nikola Jokić je individualnim učinkom apsolutno bolji od plejmejkera Oklahome Šeja Gildžus-Aleksandera, koji je prema pisanju medija u Americi u ovom trenutku ipak bliži MVP nagradi. Razlog tome je prije svega daleko bolji plasman njegovog tima, najuspješnijeg u ligaškom dijelu na nivou čitave NBA lige, sa skorom 68-14, dok je Denver na učinku 50-32.

Pogledajte i uporednu statistiku Srbina i Kanađaninia:

Nikola Jokić (30) prosječno postiže po 29,6 poena po utakmici i treći je strijelac lige, kao što je i treći u broju uhvaćenih skokova (12,7 po meču). Istovremeno, drugi je najbolji asistent lige, sa impresivnih 10,2 asistencija po meču.

Šej Gildžus Aleksander (26) prosječno postiže po 32,7 poena i prvi je strijelac lige. Uz to je 14. asistent sa 6,4 asistencija po meču i 75. skakač NBA sezone, sa po pet skokova po utakmici

Šta je radio Rasel Vestbruk u sezoni 2016/17

Izvor: YouTube/ NBA on TNT

Rasel Vestbruk ostao je bez Kevina Durenta u Oklahomi u sezoni 2016/17 i bio je izuzetno motivisan da pokaže da je u stanju da sam vodi ekipu. U decembru ostvario sedam uzastopnih tripl-dablova, što nikome do tada nije pošlo za rukom još od Majkla Džordana 1989 i čitave sezone je pravio čuda.

U martu 2017. ubacio je 58 poena u porazu od Portlanda, oborio je rekord Oskara Robertsona svojim 42. tripl-dablom te sezone 9. aprila (baš protiv Denvera) i imao je tripl-dabl prosjek te sezone u poenima, skokovima i asistencijama (31 poen, 10,7 skokova, 10,4 asoistencija)

Tada je njegov tim ušao u plej-of tek kao šesti na tabeli Zapada, sa skorom 47-35, ali to nije bila prepreka da Vestbruk postane MVP. U plej-ofu je Oklahoma izgubila u prvoj rundi, u seriji protiv Hjustona, bez obzira na to što je Vestbruk ubacivao u pojedinim utakmicama serije po 51 i 47 poena i ostvarivao tripl-dablove.

Zbog jednog mu osporavaju MVP nagradu

Optuživali su i tada i nakon te sezone Vestbruka da je nabijao statistiku i da je u dogovoru sa saigračima hvatao lopte pod košem koje su mu prepuštali samo da bi mu bila bolja statistika. Pogledajte video-snimak kojim su to dokazivali.

Ipak, ne može se oduzeti Vestbruku da je zaista igrao i izgledao impresivno na terenu. Od svoje igre, zasnovane prije svega na atleticizmu nije odustao ni danas, kada je Jokićev saigač i kada je u dubokim veteranskim godinama (36). Ove sezone u Denveru je prošao kroz velike oscilacije u formi i mnogi smatraju da su njegove loše igre razlog zbog kojeg je otpušteni trener Majkl Meloun morao da ode.

