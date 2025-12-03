logo
Preminuo bivši NBA šampion

Preminuo bivši NBA šampion

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bivši američki centar Elden Kembel preminuo je u 58. godini.

Preminuo Elden Kembel Izvor: Charlotte Observer / Zuma Press / Profimedia

Bivši NBA šampion Elden Kembel preminuo je u 58. godini, javljaju američki mediji. Nekadašnji snažni centar otišao je prerano, uzrok smrti i dalje nije poznat, dok se od njega obraštaju brojni saigrači sa kojima je dijelio svlačionicu tokom 15 godina igranja u NBA.

Kembel je bio snažni centar (213 cm i 130 kilograma tokom najboljih dana) koji je izabran kao 27. pik na draftu 1990. godine. U Los Anđelesu proveo je prvih devet sezona svoje karijere i tamo je igrao i svoju najbolju košarku, ali nije mogao do titule.

Nju je osvojio na samom zalasku karijere - kao član Detroit Pistonsa. Kad nije uspio sa Vladom Divcem, sa kojim je igrao u Lejkersima, jeste sa Darkom Miličićem koga je kao veteran dočekao u njegovoj "ruki" sezoni u NBA. Ispostavilo se, baš te sezone su Pistonsi osvojili šampionski prsten, a ubrzo potom je Kembel i završio karijeru već iduće sezone u Nju Džerziju.


Igrao je još i za Šarlot, Nju Orleans, Sijetl, a tokom karijere imao je prosjek od 10,3 poena, 5,9 skokova i 1,5 blokadu po meču, ostavljajući dobar utisak gdje god da je igrao.

Iako jedan od najsnažnijih igrača u NBA, važio je zapravo za "dobričinu", blagog temperamenta koji nikad nije pravio skandale.

